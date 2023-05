IL RITORNO DEL FASCISMO IN ITALIA ? IL SIGNIFICATO DI FRATELLI D’ITALIA.

Giorgia Meloni da Fronte della Gioventù (Movimento Sociale Italiano) a Fratelli d’Italia

Un lungo articolo di Mark Thomas su Alai.Info del 4 maggio scorso.

Il link con l’originale è il seguente:

https://www.alai.info/el-significado-de-los-fratelli-ditalia/

Lo spagnolo del testo è alla portata e facile da leggere e comprendere.

La crescita dell’estrema destra in Italia richiede non solo un’attenta analisi della sua natura ma anche un dibattito su come affrontare questo fenomeno. La vittoria dei Fratelli d’Italia alle elezioni politiche italiane del settembre 2022, nelle quali sono emersi come il partito più votato, solleva forti interrogativi. Il voto complessivo per la coalizione elettorale di destra – composta dai Fratelli, dalla Lega di Matteo Salvini e dalla decadente Forza Italia di Silvio Berlusconi – non è cambiato molto, ma molto dipende da come si intende la natura dei Fratelli d’Italia. La quota di voti dei Fratelli d’Italia è passata dal 4,4% nel 2016 al 26% nel 2022. Ha ottenuto quasi 6 milioni di voti ed è diventato il principale partito di destra. Se i Fratelli d’Italia sono visti essenzialmente come un’altra forza conservatrice di destra, allora questo ha solo un’importanza limitata. Tuttavia, se i Fratelli d’Italia sono visti come una forza fascista molto più definita rispetto alla Lega di estrema destra, per non parlare della conservatrice Forza Italia, allora il senso di allarme e pericolo deve essere molto maggiore. Quello che non si può negare è che un partito che ha le sue origini nel neofascismo del dopoguerra è oggi il principale partito di una coalizione di governo per la prima volta in Italia o altrove nell’Europa occidentale. La leader dei Fratelli, Giorgia Meloni, ricopre la carica di Presidente del Consiglio. È un partito le cui radici storiche risalgono al Movimento Sociale Italiano (Movimento Sociale Italiano; MSI), creato nel 1946 dai veterani della Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini (Republicca Sociale Italiana), nota anche come Repubblica di Salò. La stessa Meloni è entrata in politica aderendo al MSI quando aveva 15 anni. Un ex dirigente missino, Ignazio La Russa, è ora presidente del Senato italiano. I Fratelli d’Italia, che si battono all’insegna dello slogan “Dio, patria e famiglia”, evocativo dell’era fascista italiana, hanno scelto dal 2017 un logo di partito con la stessa ben nota immagine della fiamma tricolore usata a lungo dal MSI. In effetti, per aggiungere alle inquietanti allusioni storiche, la nomina formale di Meloni a primo ministro avvenne una settimana dopo il centenario dell’insediamento di Mussolini nella stessa posizione da parte del re Vittorio Emanuele III il 31 ottobre 1922.

E così via, la nota di Mark Thomas.



Giorgia Meloni e il suo antenato politico, Benito Mussolini