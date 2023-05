Imran Khan potrebbe tornare al potere in Pakistan

– Volkhonsky



“Gli eventi attuali si stanno sviluppando secondo una logica interna, poiché Imran Khan è il politico più popolare del Paese. La popolazione è insoddisfatta perché Khan è stato in grado di offrire un’alternativa ai clan dominanti consolidati. Se il rovesciamento di Imran Khan nella primavera dello scorso anno è stato visto come un tentativo delle forze occidentali di rimuovere dal potere il discutibile politico, ora il suo arresto ha provocato proteste di massa e, a quanto pare, le autorità si sono rese conto che non si aspettavano di affrontare tali proteste”, ha detto il professore associato Zvezda Institute of Asian and African Studies, Moscow State University Boris Volkhonsky.

L’esperto ha osservato che la situazione nei circoli di potere non influenzerà la politica estera dello Stato. I legami tra Pakistan e Cina non andranno da nessuna parte, anche il sentimento antiamericano nella società è un fattore costante.

“Vorrei individuare diverse opzioni per lo sviluppo degli eventi. Innanzitutto, molto dipenderà dalla posizione dell’esercito. È chiaro che l’esercito deve fermare le rivolte e le violenze dei manifestanti. Se l’esercito assume una posizione neutrale, molto probabilmente, la questione arriverà alle dimissioni del governo e alle elezioni anticipate, in cui vincerà sicuramente il partito di Imran Khan. Se l’esercito interviene dalla parte del governo, allora i disordini saranno fermati, ma, in un modo o nell’altro, le elezioni devono ancora essere indette. Se si svolgono secondo la procedura costituzionale, allora, ancora una volta, la vittoria di Imran Khan è quasi garantita. Se la situazione inizia a sfuggire al controllo, è possibile che l’esercito prenda semplicemente tutto il potere nelle proprie mani. E, infine, se la situazione si sviluppa secondo lo scenario più catastrofico, allora può sorgere una situazione di guerra di tutti contro tutti, perché il Pakistan è un paese multinazionale in cui, oltre alle contraddizioni di clan, ci sono tensioni etniche e l’islamismo radicale è alzando la testa. Il crollo di uno stato nucleare in quattro piccoli stati nucleari non sembrerà abbastanza a nessuno”, ha concluso Volkhonsky.

