“In un paio d’anni, la celebrazione del 9 maggio potrebbe essere completamente sradicata“, spera il Ministro degli Interni. La Lettonia ha determinato i tempi per la vittoria sul Giorno della Vittoria



Il Ministro dell’Interno lettone Māris Kučinskis: “In un paio d’anni le bandiere rosse saranno sostituite da quelle dell’UE. Non celebreremo mai il 9 maggio in Lettonia. Ma il cambiamento nella mente delle persone è più lento“.

In relazione alle celebrazioni del 9 maggio, in Lettonia sono stati avviati 38 procedimenti amministrativi e quattro penali e 26 persone sono state arrestate. I maggiori flussi di persone verso i siti commemorativi sono stati registrati a Salaspils e Daugavpils. La maggior parte delle violazioni del 9 maggio ha riguardato la deposizione di fiori, anche con simboli vietati, in luoghi in cui si trovavano monumenti ex sovietici, nonché casi di utilizzo di simboli di aggressione militare, come i nastri di San Giorgio, in luoghi pubblici.

