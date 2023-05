Nakba senza fine: continua il bombardamento su Gaza

Israele celebra i 75 anni dello Stato – i palestinesi commemorano l’espulsione. Continuano i bombardamenti su Gaza.

di Von Jakob Reimann – Junge Welt

L’aviazione israeliana sta nuovamente bombardando Gaza. Dall’inizio degli attacchi israeliani, martedì, sono morte 33 persone, secondo quanto riferito venerdì dal Ministero della Sanità di Gaza. L’ultima escalation è stata innescata dalla morte di Khader Adnan, membro della “Jihad islamica”. Era morto la settimana scorsa dopo 87 giorni di sciopero della fame in custodia israeliana, dopo che le autorità si erano rifiutate di trasferirlo in una clinica. Quando martedì sera diversi leader della Jihad sono stati liquidati dall’esercito israeliano mentre cercavano di recarsi al Cairo per i negoziati, la disperazione ha preso il sopravvento. Ora, il lancio di razzi da Gaza viene nuovamente utilizzato per giustificare gli attacchi israeliani.

Nel frattempo, gli israeliani si stanno preparando per il 75° anniversario della fondazione del loro Stato, che ricorre domenica. Il 14 maggio 1948, David Ben Gurion, che divenne il primo ministro di Israele, lesse la Dichiarazione di indipendenza di Israele a Tel Aviv. Lo stesso giorno, il mandato britannico sulla Palestina terminò e la notte successiva le truppe di diversi Stati arabi marciarono contro lo Stato appena fondato.

Un mese prima della fondazione dello Stato, le milizie ebraiche avevano commesso il massacro di Deir Yassin il 9 aprile 1948, uccidendo 107 abitanti palestinesi del villaggio vicino a Gerusalemme. Poco dopo, il villaggio fu ripopolato dagli israeliani. Oggi fa parte dell’insediamento ortodosso di Givat Shaul. Secondo lo storico israeliano Ilan Pappé, il massacro faceva parte di una pianificata “pulizia” etnica della Palestina dalla popolazione araba. Il comandante del massacro fu il futuro Primo Ministro israeliano Menachem Begin, che in seguito difese la brutale violenza delle milizie da lui comandate e ne sottolineò anche l’importanza centrale per la fondazione dello Stato: “Il massacro di Deir Yassin non solo aveva la sua giustificazione – senza la ‘vittoria’ di Deir Yassin non ci sarebbe mai stato uno Stato di Israele”, disse Begin, che fu insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1979. L’ondata di espulsioni iniziata allora è ancora oggi commemorata come “Nakba”, in arabo “catastrofe”. Per questo motivo, questo fine settimana erano previsti diversi eventi commemorativi a Berlino, ma sono stati vietati dalla polizia berlinese.

L’attuale governo guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu è considerato il più di destra nella storia del Paese. Lo sta dimostrando con le sue azioni contro Gaza. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich si definisce “fascista” e, sulla scia degli attacchi alla piccola città palestinese di Huwara a marzo, ha chiesto che l’esercito israeliano “attacchi le città palestinesi con elicotteri e carri armati”. Il ministro della polizia di ultradestra, Itamar Ben-Gvir, è stato incriminato più volte in passato per vari reati, tra cui incitamento al razzismo e sostegno a un’organizzazione terroristica. La “riforma giudiziaria” prevista dal governo, contro la quale da mesi si è scatenata un’ondata di proteste da parte degli israeliani, esautorerà la Corte Suprema, abolendo di fatto la separazione dei poteri. Diversi ex alti ufficiali dell’intelligence israeliana hanno quindi recentemente avvertito che Israele si sta avviando verso una “dittatura”.