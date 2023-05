Torna la calamità Liz truss e fa altri danni: visita Taiwan attacca la Cina e fa infuriare Pechino

Secondo l’ex premier britannico Liz Truss, l’Occidente dovrebbe svegliarsi per rendersi conto che la Cina è la “più grande minaccia” per il mondo libero.

Liz truss continua a fare danni. Va a taiwan, attacca la cina e fa infuriare pechino.

L’ex premier britannica Liz Truss in visita oggi a Taiwan per un viaggio di cinque giorni, continua a far danni a ogni esternazione.

Ieri, al vertice sulla democrazia di Copenaghen, ha affermato che l’Occidente non dovrebbe piegarsi alle richieste di Pechino e dovrebbe svegliarsi per rendersi conto che la Cina è la “più grande minaccia” per il mondo libero: “Credo che dobbiamo tutti renderci conto della minaccia rappresentata dalla Cina; che dobbiamo assicurarci che Taiwan sia in grado di difendersi e che non ci troviamo di fronte a una situazione molto seria lungo il percorso”, ha affermato la Truss. “Il Regno Unito deve fare di più, ma non solo il Regno Unito, l’intero continente europeo, e anche gli Stati Uniti. . .dobbiamo agire collettivamente. Saremo molto più efficaci se avremo un approccio comune nei confronti della Cina”.

Prevedibile la risposta cinese. Il portavoce dell’ambasciata cinese a Londra ha detto: “La visita dell’ex primo ministro britannico Truss a Taiwan è uno show politico pericoloso, che non farà altro che danneggiare il Regno Unito”.

Domani la Truss inconterà alti funzionari a Taipei e terrà un discorso su invito della Prospect Foundation, un think tank. Prevedibili ulteriori polemiche.