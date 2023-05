Un presidente USA al vertice G7 di Hiroshima

LE COSE INCREDIBILI!

Oggi il vertice del G7 ha reso omaggio alle vittime della bomba nucleare di Hiroshima. Tra loro il Presidente degli Stati Uniti D’America, cioè del paese che senza alcun motivo militare, sganciò quella bomba il 6 agosto 1945 (3 giorni dopo ci sarà quella di Nagasaki) che causò la morte, tra stenti atroci, di 250.000 persone.

Non solo. Gli USA guidati da Biden sono il paese che oggi sta irresponsabilmente soffiando sul fuoco della guerra in Ucraina, pensando in questo modo di indebolire la Russia per poi concentrarsi sulla Cina, considerata la vera antagonista globale.

Sullo sfondo la lotta tra un mondo unipolare difeso dagli USA e un mondo multipolare che nessuna guerra potrà fermare.

La cosa penosa è prendere atto della insignificanza dell’Europa, la cui politica è semplicemente autolesionista, contro i propri interessi.

Infine, la cosa patetica, è vedere come si muove la Meloni in questi contesti! Quando era all’opposizione del governo Draghi sembrava dovesse sfasciare il mondo.

Oggi prendiamo atto che è il miglior ventriloquo del duo Biden-Zelensky

Claudio Grassi SI