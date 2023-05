SECONDO PROCESSO PER IL CRIMINALE,  TORTURATORE TROCCOLI.

Jorge Néstor Troccoli e immagini delle sue vittime

Jorge Néstor Troccoli è già stato condannato all’ ergastolo in un primo processo, a carico di una trentina di sudamericani coinvolti in reati contro cittadini italiani ed è in prigione, nel carcere di Fuorni, a Salerno,

Scappato da Montevideo nel 2007, per sfuggire ai processi nel suo Paese, Troccoli è stato condannato nel “processo Condor” di Roma ed ora sta scontando l’ergastolo. Attualmente, sempre a Roma, e sempre all’aula bunker di Rebibbia Troccoli è imputato in un altro processo riguardante gli anni in cui era ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei fucilieri navali della Marina uruguayana. Nello specifico viene giudicato per la morte di una giovane coppia di militanti, l’italiana Raffaella Filippazzi, l’argentino José Potenza e l’insegnante uruguaiana Elena Quinteros. Tutti si opponevano alla dittatura, e per questo vennero sequestrati, torturati e uccisi. Quello della Quinteros fu un caso di grande spessore mediatico al tempo. La maestra di scuola elementare era iscritta al partito marxista “Victoria del pueblo” e per questo venne arrestata e torturata dalla giunta, poi rilasciata con la condizione di condurre i militari all’arresto dei suoi compagni marxisti. Nonostante fosse sorvegliata, però, il 28 giugno 1976 la Quinteros riuscì a beffarli cercando asilo nell’ambasciata del Venezuela a Montevideo. Una volta entrata nel giardino della sede diplomatica, i funzionari tentarono di proteggerla ma i suoi aguzzini uruguaiani, tra i quali, si pensa lo stesso Troccoli, riuscirono a portarla via, violando il territorio dell’ambasciata, per rinchiuderla nuovamente in un centro di detenzione clandestino da dove non uscì più. La vicenda fece esplodere un caso diplomatico. L’ex deputato uruguayano, Luis Puig, ha raccontato a Spotlight di aver visto un documento della Presidenza della Repubblica dell’Uruguay sulla vicenda del sequestro. “Contiene la dichiarazione di un marinaio uruguaiano che afferma che Troccoli e un altro ufficiale parteciparono al sequestro di Elena Quinteros e che Elena fu portata nel quartier generale dei Fucilieri della Marina per poi essere trasferita in un altro centro clandestino, dove trascorse mesi subendo torture impensabili”. Secondo Puig, i processi sugli anni della dittatura sono urgenti e necessari: “Nessuna società sana può essere governata con la menzogna e l’impunità, la verità e la giustizia sono fondamentali per costruire la democrazia”.

Oltre a Troccoli sono imputati don Reverberi, il sacerdote che assisteva alle torture, l’agente del SIDE Cherruti e il tenente colonnello Carlos Luis Malatto

Le morti del Piano Condor pesano ancora, le ferite dei suoi artigli sono ancora aperte. Ni perdon, ni olvido! Non bisogna perdonare, non bisogna dimenticare!

