La tempesta (economica) che sta arrivando…

Da mesi, preso dal lavoro e da problemi di salute, non sto seguendo la Cina. Non vado a leggere i siti, anche perché spesso è propaganda, come i media occidentali.

Dunque, stamane contatto un amico caro, persona squisita, sostenitore del blog, che ringrazio nel libro. Forse un giorno lo raggiungerò. Lui gestisce diverse imprese italiane e americane nel nord est della Cina, ha il polso della situazione, cinese e americana.

Per capire l’economia, come faceva Marx con Engels, occorre parlare con industriali, gestori di imprese, direttori generali, manager e, ovviamente, lavoratori. Si chiama inchiesta. Magari che sfocia in inchiesta operaia. Ecco dunque la sua testimonianza:

“Negli USA ci andrò temporaneamente a fine giugno. Pensa che per avere un resident permit mi hanno chiesto usd12500, in Cina al massimo lo paghi USD500-600, notevole l’accoglienza americana, vero? Per quanto riguarda l’economia cinese secondo me le cose non vanno bene. In generale nel mondo gli alti tassi di interesse e l’inflazione stanno limitando gli investimenti ed erodendo il cash flow delle aziende. Come sai io non faccio molto caso ai numeri ufficiali, però so di molte aziende che badano solo a tagliare i costi Ad esempio, notizia di ieri, 58.com, una piattaforma multiservizi con base a Pechino, ha annunciato il taglio del 30% del personale, hanno 30.000 dipendenti, quindi 9-10.000 persone. Mia moglie che ha il contatto con moltissime grosse società cinesi mi dice che tutti prevedono che il 2023 sarà peggiore come fatturato rispetto al 2022”.



Dunque da questa testimonianza preziosa risulta che in Cina le cose, contrariamente ai dati del primo trimestre, non stanno andando bene. Oggi c’è un editoriale di Guido Salerno Aletta su Milano Finanza in cui scrive dei dati italiani del primo trimestre, che hanno sorpreso tutti, come fuoco di paglia, effimeri, con allo sfondo gravissimi problemi. In Usa sappiamo. In Germania pure. Decisamente il mondo non se la passa bene

