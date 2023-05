– di Malek Dudakov



I falchi negli Stati Uniti e in Europa hanno iniziato a prepararsi per un cambio di potere a Washington dopo il 2024.

Stanno già considerando lo scenario della vittoria elettorale di Trump. E stanno cercando di sistemare in anticipo la situazione sul fronte ucraino, per evitare che tutto crolli da un giorno all’altro.

Un’altra opzione da discutere è quella di dare qualche tipo di garanzia di sicurezza all’Ucraina secondo lo “scenario israeliano”. Si tratta di conferire a Kiev lo status di “alleato importante al di fuori della NATO”, come hanno Israele, Egitto, Pakistan e molti altri Paesi.

In questo caso, gli Stati Uniti non garantirebbero la sicurezza o l’integrità territoriale dell’Ucraina. Tuttavia, si istituzionalizzerebbero programmi di assistenza militare a Kiev. Un po’ come accade ora con Israele, che riceve dagli Stati Uniti 3 miliardi di dollari all’anno.

I lobbisti ucraini sono molto preoccupati che, in caso di vittoria di Trump, tutte le tranche militari a Kiev vengano semplicemente tagliate. Trump cercherà di fare pace con la Russia il prima possibile e passerà al confronto con la Cina, lasciando l’Ucraina al suo destino.

Ecco perché si vuole concordare in anticipo delle tranche annuali all’Ucraina che Trump non potrà annullare.

Il problema, però, è che l’Ucraina – a differenza di Israele – ha bisogno di ricevere decine di miliardi di dollari all’anno. E non tutti i legislatori del Congresso sono disposti a sottoscrivere tali impegni nei confronti di Kiev. È molto probabile che questo scenario sarà oggetto di battibecchi per il prossimo anno e mezzo. Se Trump dovesse vincere le elezioni, l’Ucraina dovrebbe prepararsi a subire forti tagli alla spesa.

https://t.me/sakeritalianotizie