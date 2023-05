USA A RISCHIO DEFAULT

Incredibile ma vero. Apprendiamo in questi giorni che gli #Usa sono sull’orlo di uno scenario devastante, a un passo dal #default. non si tratta di una boutade, il rischio è reale. Se entro il primo giugno non si alzasse la soglia del debito pubblico oltre l’attuale cifra stratosferica di 31,4 milioni di dollari gli Usa si troverebbero nell’impossibilità di far fronte ai propri obblighi di spesa. Si badi bene, l’aumento del debito pubblico è riferibile per lo più all’aumento vertiginoso delle spese militari. Queste spese, votate in maniera bipartisan da repubblicani e democratici, rappresentano più della metà del debito accumulato tra il 2001 e il 2022. Poco importa ai servi sciocchi delle lobbies della guerra. L’accordo che si profila tra i due partiti del Congresso americano per evitare il default è quello di tagliare la spesa sociale lasciando inalterate le spese militari. Anche in questa drammatica incapacità di intraprendere una inversione di rotta nelle disastrose scelte economiche, politiche e sociali c’è il manifestarsi della crisi e della deriva americana di cui parlava Paul Krugman 25 anni fa. Una deriva che ha ricadute nefaste a livello mondiale. Non è possibile andare avanti su questa strada. Il mondo di oggi non può rimanere ostaggio delle lobbies della guerra che pensano di fare profitti sulla corsa agli armamenti e sulla guerra. Questo vale per l’America ma anche per l’Europa e l’Italia che stanno diventando sempre più una brutta copia di ciò che accade oltreoceano. No alla economia di guerra basata su forme di dominio, di distruzione di interi popoli e territori, una economia che impoverisce e affama milioni di persone. Più che mai occorre lottare per una economia di #pace e per una alternativa di società.

Ezio Locatelli PRC UP