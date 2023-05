𝗖𝗵𝗶 𝗮𝘃𝗲𝘃𝗮 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼. 𝗨𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗽𝗲𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗼

Le parole di Gianni Mion, ex dirigente fedelissimo della famiglia Benetton, pronunciate al processo per il crollo del Ponte Morandi, confermano quel che abbiamo sempre detto: la strage ha dei responsabili, che hanno difeso il profitto piuttosto che la collettivitร . Da 8 anni prima della tragedia tutti i vertici di chi era coinvolto nella gestione di quel tratto autostradale, compreso Gilberto Benetton, sapevano del pericolo di crollo.

Tutti sono stati zitti, fino a macchiarsi della morte di 43 persone. Se tutte queste figure dirigenziali sono state d’accordo nel mettere il profitto davanti le vite, รจ perchรฉ questa รจ la cultura della nostra classe imprenditoriale: sanguisughe che si arricchiscono di sussidi e di pezzi di industrie e opere un tempo pubbliche, e che non rispondono a nessuna responsabilitร sociale ma solo ai propri portafogli.

Assassini in giacca e cravatta, loro sรฌ stragisti quasi premeditati se per 8 anni non hanno fatto nulla di fronte al pericolo di crollo. Un danno per l’interesse generale della maggioranza della popolazione, che oggi รจ priva di una rappresentanza degna, ma di cui la necessitร รจ sempre piรน evidente.

Ci auguriamo che, come purtroppo รจ giร successo in tante storie italiane, non si risolva tutto in uno scandalo presto dimenticato. รˆ una questione politica, e abbiamo bisogno che questa gente non sia piรน la classe dirigente del paese.

Marta Collot Pap UP