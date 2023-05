Cannes 2023. “Rapito”, Marco Bellocchio sul fanatismo religioso

– Bruna Alasia

Rapito, il film di Marco Bellocchio, molto applaudito a Cannes, è liberamente ispirato al libro di Daniele Scalise Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal papa (1996). il caso Mortara era stato a lungo dimenticato dagli storici e poi risorto a nuova eco dopo la decisione di Papa Giovanni Paolo II di beatificare nel 2000 Pio IX, sollevando le proteste delle organizzazioni ebraiche e in seguito con il libro di David Kertzer Prigioniero del Papa Re, pubblicato nel 2005.

Le riprese del film sono iniziate a Roccabianca, dove è stata ricostruita la Bologna di metà Ottocento e in seguito si sono spostate a Sabbioneta: un’ambientazione efficace che contribuisce al fascino della pellicola. Narrato con chiarezza e commozione, con attori molto bravi, Rapito di Marco Bellocchio riesce a emozionare lo spettatore e a far riflettere sulle lesioni ai diritti umani che la fede, in questo caso quella religiosa, può portare quando si tramuta in fanatismo e potere.

Il caso

Edgardo Mortara era nato in una famiglia ebraica a Bologna il 27 agosto 1851. All’insaputa dei genitori, nel suo primo anno di vita era stato battezzato dalla domestica Anna Morisi, che aveva allora quattordici anni e che, credendolo in punto di morte, voleva con quel gesto salvarlo dall’inferno. Quando alla fine del 1857 venne a saperlo l’inquisitore di Bologna, padre Pier Feletti, la Santa Inquisizione decretò che questo battesimo avesse fatto di Edgardo irrevocabilmente un cattolico. A causa di tale dogma Edgardo Mortara fu strappato alla famiglia all’età di sette anni, il 23 giugno 1958, a Bologna nell’allora Stato Pontificio. La vicenda catturò l’attenzione internazionale della stampa europea e nordamericana. Nonostante i disperati tentativi dei genitori di riaverlo e la disperazione del bambino, Edgardo fu trasferito con la forza a Roma sotto la custodia di Papa Pio IX, per esser allevato come cattolico.

Data di uscita:25 maggio 2023

Genere: Drammatico, Storico

Anno: 2023

Regia: Marco Bellocchio

Attori: Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Samuele Teneggi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Andrea Gherpelli, Corrado Invernizzi, Michele De Paola, Fabrizio Contri, Federica Fracassi, Renato Sarti

Paese: Italia

Durata: 125 min

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

Fotografia: Francesco Di Giacomo

Montaggio: Francesca Calvelli, Stefano Mariotti

Musiche: Fabio Massimo Capogrosso

Produzione: IBC Movie, Kavac Film, Rai Cinema