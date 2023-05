104.000 firme per dire La Russa dimettiti

25/05/23 Stamattina porteremo in Senato dieci scatoloni con 104.000 firme per le dimissioni del presidente del Senato, Ignazio Benito La Russa. Alle 11,30 saremo all’ingresso principale di Palazzo Madama ma non sappiamo ancora se saremo ricevuti dal speriamo presto ex-Presidente La Russa. Per ora non ha risposto alla nostra lettera.

Più di 104.000 cittadine e cittadini hanno firmato l’appello che chiede a La Russa di dimettersi dopo le sue dichiarazioni diffamatorie verso i partigiani e offensive nei confronti di tutte le vittime del nazifascismo. Le abbiamo raccolte in meno di 2 mesi, a seguito della sua diffamatoria ricostruzione dell’azione partigiana di via Rasella e dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Tra i primi firmatari tante personalità della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, dell’associazionismo, i partigiani Aldo Tortorella e Gastone Cottino, la scrittrice Edith Bruck, tanti storici – tra cui Alessandro Barbero, Angelo d’Orsi, Guido Liguori, Tomaso Montanari, Sandro Portelli, autore del libro più autorevole su Via Rasella e l’eccidio delle Fosse Ardeatine -, l’ex-presidente della Camera Fausto Bertinotti, l’ex-sindaco di Napoli e portavoce di Unione Popolare Luigi de Magistris, esponenti del mondo cattolico come il senatore Raniero La Valle, ex-diplomatici come Enrico Calamai, la filosofa Donatella Di Cesare, ex-magistrati Domenico Gallo e Livio Pepino, Moni Ovadia, Vauro, Sabina Guzzanti.

In questo periodo l’ex ministro della difesa, esponente del partito erede del Movimento Sociale Italiano, non ha mancato di reiterare affermazioni offensive verso la stessa Costituzione di cui ha negato il carattere antifascista. Non era mai accaduto che 104.000 cittadine e cittadini chiedessero le dimissioni del Presidente di una delle due Camere, segno che si è superato davvero il segno.

IL TESTO DELL’APPELLO E L’ELENCO DEI PRIMI FIRMATARI:

LA RUSSA DIMETTITI!

Dichiarazioni incompatibili con incarico.

Il presidente del Senato La Russa deve dimettersi. Le sue esternazioni sulla Resistenza, in particolare sull’atto di Via Rasella, non sono riconducibili ad opinioni. Non sono nemmeno uno dei purtroppo assai diffusi momenti di revisionismo storico. Sono un falso storico, la negazione di atti giudiziari, un’offesa alla Resistenza e un inquinamento delle responsabilità storiche del fascismo e del nazismo. Noi ci riconosciamo nelle affermazioni fatte dal Presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo. Quanto affermato dal Presidente del Senato è incompatibile con la carica che ricopre. Siamo certi che tale evidenza porterebbe in molti Paesi d’Europa alla sua immediata decadenza. E sarebbe grave che ciò non avvenisse in Italia.

Maurizio Acerbo, Elena Mazzoni, Vittorio Agnoletto, Giulia Albanese, Daniela Alfonzi, Alessandra Algostino, Cesare Antetomaso, Giuseppe Aragno, Giorgio Ardeni, Michela Arricale, Francesco Auletta, Stefano Azzarà, Alessandro Barbero, Imma Barbarossa, Franco Bartolomei, Michela Becchis, Paolo Berdini, Paolo Berizzi, Marco Bersani, Fausto Bertinotti, Franco Berardi Bifo, Piero Bevilacqua, Daniele Biacchessi, Maria Luisa Boccia, Salvatore Bonadonna, Stefania Brai, Emiliano Brancaccio, Edith Bruck, Fortunato Maria Cacciatore, Enrico Calamai, Pierpaolo Capovilla, Antonio Caputo, Adelmo Cervi, Elena Coccia, Eliana Como, Gastone Cottino, Giorgio Cremaschi, Tommaso Di Francesco, Antonio Di Stasi, Massimo Dapporto, Luigi de Magistris, Giuseppe De Marzo, Angelo d’Orsi, Donatella Della Porta, Anna Falcone, Paolo Favilli, Tommaso Fattori, Paolo Ferrero, Eleonora Forenza, Francesca Fornario, Francesca Frediani, Stefano Galieni, Domenico Gallo, Alfonso Gianni, Alessandro Gilioli, Beppe Giulietti, Giuliano Granato, Claudio Grassi, Carlo Greppi, Andrea Gropplero, Dino Greco, Giovanni Greco, Fabio Grossi, Leo Gullotta, Sabina Guzzanti, Alessandro Hobel, Susanna Kuby, Giovanni Impastato, Raniero La Valle, Francesco Lepore, Maria Lenti, Guido Liguori, Ezio Locatelli, Fabiomassimo Lozzi, Simona Maggiorelli, Lucio Manisco, Ramon Mantovani, Fabio Marcelli, Laura Marchetti, Giuseppe Carlo Marino, Elena Mazzoni, Walter Massa, Valentina Melis, Maria Grazia Meriggi, Sandro Mezzadra, Guido Montanari, Tomaso Montanari, Raul Mordenti, Luisa Morgantini, Roberto Morea, Isidoro Davide Mortellaro, Roberto Musacchio, Paola Nugnes, Moni Ovadia, Daniela Padoan, Livio Pepino, Tiziana Pesce, Ulderico Pesce, Riccardo Petrella, Andrea Polacchi, Bianca Pomeranzi, Sandro Portelli, Marilde Provera, Jacopo Rosatelli, Beppe Rosso, Francesco Rubini, Giovanni Russo Spena, Rita Scapinelli, Silvia Scola, Patrizia Sentinelli, Marino Severini, Vauro Senesi, Barbara Spinelli, Santino Spinelli, Simona Suriano, Raffaele Tecce, Aldo Tortorella, Gianpasquale Santomassimo, Arturo Scotto, Francesco Sylos Labini, Marco Trasciani, Franco Turigliatto, Nadia Urbinati, Paola Varesi ,Vincenzo Vita, Pasquale Voza, Massimo Zucchetti.

