La disinformazione sulla caduta di Bakhmut, un caso da studio esemplare

C’è un effetto collaterale del tutto imprevisto sulla disinformazione, in ragione del suo uso senza precedenti: sta disinformando anche i disinformatori. Il caso della caduta di Bakhmut è emblematico.

Di Gilbert Dottorow*

Il nostro linguaggio è in continua evoluzione. In parte questo avviene dal basso, ad opera di personalità creative o autori per la pubblicità commerciale. In parte è dall’alto verso il basso, dai poteri costituiti mentre cercano di manipolare e controllare i processi di pensiero del pubblico.

Oggi affrontiamo quest’ultimo fenomeno e l’introduzione della parola “disinformazione” nel linguaggio comune, al posto dell’ormai desueta “propaganda“.

La parola “disinformazione” ha un contesto specifico nel tempo e nell’intento: è usata dai poteri costituiti e dai media mainstream che controllano per denigrare, emarginare e sopprimere le fonti di informazioni militari, politiche, economiche e di altro tipo che potrebbero contraddire la narrativa di un governo e quindi diluire il controllo esercitato da coloro che detengono il potere sulla popolazione in generale.

È per rimuovere la “disinformazione” dalla vita pubblica che gli Stati Uniti e gli Stati membri dell’UE bandiscono RT e altri media russi da Internet, dai canali televisivi via satellite e via cavo. La censura qui in Europa varia da paese a paese ed è probabilmente più drastica in Francia e Germania. Si potrebbe pensare che questi stati europei siano veramente in guerra contro la Russia.

In realtà, sono questi stati di censura che i mass media portano con precisione stenografica sulla stampa e sul web che giorno dopo giorno alimentano la disinformazione al pubblico, in una miscela tossica con cui si alterna un’interpretazione fuorviante degli eventi a menzogne ​​vere e proprie.

La caduta di Bakhmut nel racconto occidentale

La battaglia di molti mesi per la città di Bakhmut nel Donbass, o Artyomovsk come è conosciuta in Russia, è stata descritta in vari modi da Washington, Londra e Berlino. Quando il probabile esito non era chiaro, la difesa di Bakhmut fu definita eroica e dimostrativa del coraggioso spirito combattivo degli ucraini.

I numeri sulle vittime comunicati da Kiev e poi strombazzate da Washington suggerivano che i russi stessero stupidamente gettando via le vite dei loro combattenti usando ondate umane di attaccanti in stile prima guerra mondiale, decimate dai difensori. Le vite russe costano poco era il messaggio

Il fatto che l’artiglieria russa sul posto superasse in numero e in prestazioni l’artiglieria ucraina di un fattore di cinque o sette a uno è stato ammesso liberamente dai propagandisti occidentali mentre chiedevano maggiori rifornimenti a Kiev. Tuttavia, hanno rilasciato rapporti sulle vittime per i russi che hanno invertito la correlazione delle forze. Si presumeva, ovviamente a ragione, che il pubblico fosse troppo pigro o troppo disinteressato per fare i conti.

A un certo punto, gli spin doctor di Washington, Londra e Berlino ha detto che la difesa ucraina di Bakhmut aveva senso perché bloccava le forze russe e dava tempo agli ucraini di addestrare e posizionare i loro uomini per l’annunciata “controffensiva” durante la quale avrebbero attaccato le posizioni russe lungo la linea di combattimento di 600 miglia per creare un cuneo attraverso il Mar d’Azov, aprendo la strada alla riconquista della Crimea.

Grandi parole e ambizioni per giustificare la continua e sempre crescente assistenza militare occidentale a Kiev.

In un altro momento, gli spin doctor hanno invece detto che sarebbe stato meglio che l’Ucraina smettesse di perdere uomini a Bakhmut e lanciasse invece quella tanto decantata controffensiva.

Ora ci è stato detto che la caduta di Bakhmut è solo una fantasia russa, che non ha valore strategico.

Nelle ultime due settimane, il comando russo ha diffuso rapporti giornalieri sulla progressiva cattura di Bakhmut da parte delle forze russe, chilometro quadrato dopo chilometro quadrato. Ci è stato detto che controllavano il 75%, poi l’80% e più recentemente più del 90% della città vera e propria mentre l’artiglieria bombardava i restanti blocchi di grattacieli residenziali che venivano usati dai difensori ucraini per i loro attacchi.

A questo punto, l’attenzione dei media occidentali che difendono la verità contro la disinformazione russa è stata rivolta ai “successi” ucraini nella riconquista degli insediamenti ai fianchi di Bakhmut.

Solo tre giorni fa il New York Times diceva ai suoi lettori che queste scorribande degli ucraini mettevano in pericolo le forze russe che controllano la città: potevano essere circondate e costrette ad arrendersi o morire. La possibilità che le offensive sui fianchi avessero solo lo scopo di facilitare il ritiro dei soldati ucraini rimasti da Bakhmut e fossero tollerate dai russi per evitare sanguinosi combattimenti all’ultimo sangue – non è passata per la mente di nessuno al NYT, a quanto pare.

A mezzogiorno del 20 maggio, Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo Wagner che ha condotto la maggior parte dei combattimenti sul campo per Bakhmut, ha rivendicato la vittoria totale. In serata, il presidente Vladimir Putin ha annunciato al pubblico russo che Bakhmut era presa.

Messaggi di congratulazioni hanno riempito internet in Russia mentre il vasto pubblico celebrava una vittoria iconica come la battaglia per Stalingrado.

Nel frattempo, i difensori del pubblico occidentale contro la “disinformazione” russa erano al lavoro, sforzandosi di trovare cosa dire. Il New York Times di questa mattina parla ancora della battaglia per Bakhmut come indecisa, puntando ancora una volta sulla tenuta ucraina sulle fasce.

Date le perdite in uomini e materiale a difesa di Bakhmut, la resa della città ai russi sarà un duro colpo per il morale combattente ucraino quando sarà finalmente ammesso.

E resta il mistero sul destino del comandante in capo, il generale Zaluzhny che, secondo fonti russe, è stato ricoverato in ospedale e rimane in condizioni critiche dopo essere caduto vittima di un attacco russo su un centro di comando provinciale che ha ucciso la maggior parte degli alti ufficiali intorno a lui.

Nel frattempo, l’attenzione dei media occidentali sull’Ucraina viene opportunamente reindirizzata sui viaggi senza sosta del presidente Zelensky, che è passato dal suo tour europeo al Medio Oriente, dove ha partecipato alla riunione della Lega Araba, e da lì, tramite il jet militare francese, al G7 che si riunisce a Hiroshima dove ha tenuto colloqui con i colleghi capi di stato e si è unito a loro per le foto di gruppo obbligatorie.

Tutto il discorso è stato spostato sull’annuncio che gli Stati Uniti daranno formalmente il loro consenso all’invio di F16 a Kiev. Per i divulgatori della disinformazione occidentale questa è una meravigliosa distrazione da una guerra che chiaramente sta andando male per Kiev e in particolare una distrazione dalla controffensiva che sembra sempre meno probabile ogni giorno che passa per gli attacchi militari russi ai centri di comando e ai depositi di armi ucraini.

La nuvola di fumo radioattivo e cenere che si è alzata dal deposito a Khmelnitsky di proiettili di artiglieria all’uranio impoverito britannico nell’Ucraina occidentale dopo un attacco missilistico russo, proprio come l’ampio danno all’installazione di difesa aerea Patriot vicino a Kiev da parte di un missile ipersonico russo Kinzhal, ci dicono tutto quale sarà il destino delle future consegne di armi occidentali all’Ucraina.

Per quanto tempo i militari e i politici ucraini sopporteranno il loro presidente ad alta quota e bella vita mentre il paese è sulla buona strada per l’inferno?

* Articolo ripreso da Gilbert Doctorow