L’Arabia Saudita discute dell’adesione alla banca dei Brics.

Secondo il Financial Times sono partite le trattative con l’Arabia Saudita per la sua ammissione come nono Paese membro.

L’adesione rafforzerebbe i legami di Riyadh con i paesi Brics in un momento in cui l’Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di petrolio greggio, sta anche tenendo relazioni più strette con la Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha confermato una “nuova era” nei rapporti tra i due Paesi quando ha visitato il regno a fine 2022 e Pechino a marzo ha mediato un accordo tra Arabia Saudita e Iran per riprendere le relazioni diplomatiche.

https://t.me/italiabrics