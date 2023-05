CAMPI BISENZIO LA SINISTRA HA BATTUTO IL CENTRO-SINISTRA

In una giornata segnata dalla vittoria della destra nei ballottaggi segnalo una vittoria della sinistra.

A #CampiBisenzio, in provincia di Firenze, è stato eletto sindaco Andrea Tagliaferri, un compagno di Sinistra Italiana che non ha rinnovato la tessera dopo il commissariamento da parte di Fratoianni del regionale toscano reo per aver sostenuto una linea di alternativa al Pd.

A sostenere Andrea una coalizione che vedeva insieme la lista unitaria SI Campi A Sinistra (con dentro compagne/i di Rifondazione Comunista, Unione Popolare e della SI commissariata), liste civiche e ambientaliste, il Movimento 5 Stelle.

Una coalizione larga che univa i partiti del fronte pacifista e soprattutto nata sulla base di un lungo percorso di lotta popolare ambientalista contro inceneritore e ampliamento dell’aeroporto.

Vertenze su cui da anni ci si scontra col Pd.

La nostra coalizione ha battuto al ballottaggio il candidato del PD dopo aver superato al primo turno le destre divise.

Complimenti e un saluto a pugno chiuso alle compagne e ai compagni di Campi Bisenzio che hanno concretizzato la nostra linea radicale ma non settaria costruendo dal basso una bella vittoria.

Avendo proposto come linea la costruzione di coalizioni di questo genere sono contento quando funziona. Ovviamente non bisogna farai illusioni: l’Italia non è Campi Bisenzio e in tantissimi comuni la consistenza dell’area di sinistra e del M5S è assai ridotta. Comunque anche in quel caso meglio l’unità della frammentazione settaria o dell’alleanza subalterna col Pd.

Maurizio Acerbo PRC