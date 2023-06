Taiwan sta negoziando un passaggio sotto l’ombrello nucleare statunitense

– di Elena Panina

Lo ha annunciato la scorsa settimana il capo del “Ministero degli Esteri” Joseph Wu, in un discorso al parlamento dell’isola. Tuttavia, si è rifiutato di rispondere pubblicamente a domande chiarificatrici o di divulgare dettagli:

“Per quanto riguarda la discussione della questione con gli Stati Uniti, non è appropriato per me renderla pubblica qui”.

▪️ Come si suol dire, ci siamo. È vero, non c’è nulla di sorprendente in questo. Joe Biden ha già dichiarato la sua disponibilità a utilizzare le forze militari statunitensi per difendere l’isola. E la possibilità che un improvviso contingente statunitense venga inviato a Taiwan è stata apertamente discussa nei circoli di esperti statunitensi.

Abbiamo già notato che nella situazione in merito all’isola Washington sta cercando di tenere conto della “lezione ucraina”. Ha iniziato ad armare Taiwan in modo intensivo e anticipato. Sta creando imprese di difesa congiunte con l’aiuto di appaltatori del Pentagono. Duecento istruttori americani sono già arrivati sull’isola e 600 militari taiwanesi sono partiti per gli Stati Uniti.

Lo scenario di un improvviso dispiegamento di armi nucleari statunitensi a Taiwan sembra quindi molto reale.

▪️ Tuttavia, Washington non ha molto tempo per prendere una decisione del genere: solo fino al gennaio 2024, data delle prossime elezioni “presidenziali” a Taiwan. Dove potrebbe vincere un rappresentante del partito Kuomintang contrario alla sovranizzazione dell’isola.

Molto dipenderà dalla determinazione di Pechino. È l’errore di calcolo di questo fattore che sarà decisivo per la Casa Bianca. Se, invece di un altro avvertimento cinese, i pescherecci cinesi inizieranno improvvisamente a speronare le navi statunitensi e della NATO nello Stretto di Taiwan, ad esempio, l’Occidente potrebbe vedere un inasprimento della situazione.

▪️ Gli anglosassoni sono abbastanza capaci di fare il tutto per tutto. Minare il Nord Stream ne è una prova convincente.

La posta in gioco è troppo alta. Sarebbe impossibile bloccare la Cina nella prima catena insulare senza Taiwan. Inoltre, un’arteria commerciale trafficata attraverserà lo Stretto di Taiwan, che diventerà di fatto acque interne della Cina, con il passaggio di una nave portacontainer su due nel mondo.

https://t.me/sakeritalianotizie