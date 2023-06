Intervista a Cannes a Ken Loach: “il capitalismo sta crollando”

L’insoumission.fr al Festival di Cannes. “Non sarebbe fantastico se invitassimo Ken Loach a Marsiglia? Ci potete scommettere! Tutto è iniziato con questa battuta: avevamo letto sulla stampa un articolo su Ken Loach e il suo lavoro, nonché il suo libro di interviste con Édouard Louis Dialogue sur l’Art et la Politique e scopriamo che Ken Loach verrà a Cannes per presentare il suo nuovo film The Old Oak, sull’arrivo di una comunità siriana in un villaggio socialmente depresso del nord dell’Inghilterra (in uscita nel Regno Unito il 29 settembre). Abbiamo trovato i contatti della sua casa di produzione su Internet, abbiamo inviato un’e-mail e abbiamo pensato “e se ci riuscissimo?”

Intervista a cura di Sandrine Vitry – L’Insoumission

Ebbene… sì, è successo: l’inizio di una calorosa corrispondenza tra Ken Loach, la sua assistente Emma e noi. Una cosa tira l’altra e ci siamo accordati per incontrarci a Cannes, e in due ore sul TER eccoci arrivati in questa effimera ratatouille hollywoodiana con le Cenerentole del Lidl nei loro abiti da principesse all’ora dell’aperitivo, un lusso in cui noi Insoumis ci sentiamo fuori posto, ma grazie ai benzinai di Cannes che ci hanno ricordato che la lotta continua, e grazie ai nostri compagni dei Gruppi d’Azione locali per averci offerto un promemoria.

Finalmente, il momento che aspettavamo: incontriamo Ken Loach, accompagnato dalla moglie, alla reception del loro hotel. Prendiamo posto su poltrone “di design”, ma con un relativo comfort, in netto contrasto con l’arredamento a cui non ci abitueremo mai. E via. Un’intervista condotta da Sandrine Vitry e Frédéric Espi, le nostre due star, che, molto meglio di una gita in yacht sulla Croisette, hanno steso il tappeto rosso per Ken Loach e gli hanno aperto le colonne di insoumission.fr, un eterno rispetto per il nostro duo, la magica storia di un sogno che diventa realtà. Intervista.

La nostra intervista a Ken Loach, venuto a Cannes per presentare il suo nuovo film “La vecchia quercia”

K.L (Ken Loach): Cosa sta succedendo in Francia in questo momento, con le manifestazioni?

L.I. (Les Insoumis): Stiamo ancora combattendo. Nonostante i movimenti sociali e le manifestazioni, Emmanuel Macron e il suo governo hanno utilizzato tutti gli articoli della Costituzione possibili per imporre la sua riforma, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo il movimento di lotta, manifesteremo il 6 giugno e l’8 giugno uno dei gruppi parlamentari centristi dell’Assemblea Nazionale presenterà un progetto di legge per abrogare parte di questa riforma che il governo vuole impedire utilizzando l’articolo 40 della Costituzione francesei, ma siamo determinati a vincere la battaglia.

K.L: Sarebbe bello, ma in generale cercano sempre di usare la legge quando la fanno e la controllano così come il sistema giudiziario: a volte si vince, ma anche a fronte di una vittoria, troveranno sempre un’altra legge per sbarrarti la strada. In Inghilterra non abbiamo mai successo come voi, perché la legge va sempre dalla loro parte.

L.I. . La democrazia in Francia va di male in peggio.

K.L.: Ma lui [Emmanuel Macron] non può essere rieletto, è il suo secondo mandato, dovrà lasciare l’incarico alla fine.

L.I.: Potrebbe riuscire a far cambiare la Costituzione…

K.L.: A rimanere? Come Dio o come si chiamava, il Re Sole? Luigi XIV! (ride).

L.I.: Potrebbe farcela. Ci tenevamo a incontrarla perché il suo film, The Old Oak, racconta la storia di una comunità di migranti siriani che arrivano in un villaggio in Inghilterra con gli occhi della gente del posto, e fa eco a una situazione attuale nella città di Saint-Brévin dove il sindaco ha dovuto dimettersi e fuggire perché gruppi di estrema destra hanno deciso di impedirgli di aprire un centro di accoglienza per i richiedenti asilo, il che mi spinge a chiederle se anche lei, in Gran Bretagna, si è trovato di fronte a un aumento del fascismo?

K.L.: È interessante. In Inghilterra l’estrema destra si presenta in modo diverso. Il partito di destra, il Partito Conservatore, da quando Margaret Thatcher ha avuto una politica di destra molto dura, sta occupando lo spazio che i fascisti avrebbero sfruttato politicamente. L’ala destra del Partito Conservatore è anti-immigrazione. Ci sono elementi razzisti, ma in Inghilterra non c’è lo stesso spazio per lo sviluppo del fascismo che c’è in Francia. Quando abbiamo votato per la Brexit, è nata la destra, un nuovo partito di destra. Ed era… era… come si chiamava? Non ricordo, ma era guidato da un uomo chiamato Nigel Farage. Non era fascista, ma c’erano elementi di estrema destra. Quindi non abbiamo mai avuto un forte movimento fascista. [UKIP, sì, (United Kingdom Independence Party) è stato chiamato. Sì, grazie. Non abbiamo mai avuto un forte partito fascista perché l’estrema destra si raduna attorno all’ala destra del Partito Conservatore. E sono ancora più tossici che mai. Sì, sono ovunque. È sempre tossico. Ma poiché fanno parte del partito di destra, il tradizionale partito di destra, non sono visti come così pericolosi. Ma politicamente lo sono davvero. Diventeranno sempre più estremi?

Penso che il capitalismo stia crollando. La povertà aumenta, le disuguaglianze aumentano: Il servizio sanitario è crollato. Assolutamente crollato, dopo essere stato una grande storia di successo. Il servizio sanitario era qualcosa di cui eravamo tutti orgogliosi. Ora è al collasso. Un’enorme crisi abitativa e la povertà alimentare. Voglio dire, le banche alimentari, il cibo della carità è aumentato del 50%. Era già grande, l’anno scorso è aumentato del 50% in 12 mesi, del 50%. C’è quindi un senso di frammentazione della società e la gente si arrabbia, si sente ingannata. Il partito della socialdemocrazia, il Partito Laburista, sta gradualmente scivolando a destra. Per essere precisi, dice che continueremo a privatizzare i servizi pubblici, saremo più duri con gli immigrati. Sta adottando molte politiche consensuali per placare la stampa, che è molto di destra, in modo da non essere attaccato e poter essere eletto. Si tratta di una scelta tra un partito di destra e quello che tradizionalmente chiamiamo centro-sinistra, i socialdemocratici, che ora si stanno spostando a destra. E poi. Man mano che la società diventa più frammentata, la destra sta guadagnando forza perché la gente ha paura e non vede speranza. Mi seguite?

L.I. : Certo (per i francesi che non sono particolarmente fluenti, ce la caviamo!).

K.L.: È straziante. Ma la cosa interessante, confrontando i due Paesi, è che il vostro partito socialdemocratico è crollato, non è vero? Hollande Sì, è scomparso. Chi incarna la sinistra oggi? Mélenchon, mentre noi, il Partito Socialdemocratico della Gran Bretagna, svaniremo molto rapidamente. Siamo andati in rovina. Jeremy Corbyn è stato un vero leader della sinistra, cioè un socialdemocratico di sinistra. Come Mélenchon, suppongo. Avrebbe posto fine alla privatizzazione dei servizi pubblici, della sanità e ripristinato la proprietà pubblica dei trasporti, avrebbe riportato il gas, l’elettricità, l’acqua alla proprietà pubblica, avrebbe aumentato il salario minimo, avrebbe garantito i diritti sindacali a tutti i lavoratori in un giorno. Questo distruggerebbe la Gig Economy. Ogni lavoratore avrebbe ferie pagate, indennità di malattia, a differenza di questa “economia Uberizzata”, dove si è pagati a giornata e si è assunti dall’ordine: il datore di lavoro che può farti lavorare un giorno con un numero impossibile di ore e poi niente il giorno dopo senza alcuna visibilità sul lungo termine. Alle elezioni del 2017, Corbyn ha quasi vinto. E questo sarebbe stato un enorme attacco alle imprese, al capitale, dicendo che non si possono fare soldi con la salute. Non si possono fare soldi con i treni. Non si possono fare soldi con la benzina. L’acqua, l’elettricità che prima appartenevano a voi ora appartengono di nuovo alla gente. Ed è stata distrutta dallo Stato, dall’ala destra del loro stesso partito. E hanno usato la tattica di accusarlo di antisemitismo. Persino io sono stato accusato di questo. Oh sì!

L.I.: In effetti, è quello che è successo in Francia, quando Corbyn è venuto in Francia e ha incontrato la nostra deputata Danièle Obono [e anche Danielle Simonnet, n.d.r.], si è trovata accusata di antisemitismo, con un’intera spregevole campagna di linciaggio mediatico contro di lei.

K.L.: Lo stesso processo malsano. Davvero malsano.

Ms Loach: Hanno detto che Ken era antisemita!

K.L. : Sì, mi hanno accusato di questo, ma hanno attaccato molto Corbyn perché era di sinistra, perché avrebbe ridistribuito la ricchezza verso le classi precarie e messo fine alla morsa del Capitale, e anche per il suo sostegno alla Palestina, avrebbe riconosciuto lo Stato di Palestina, Molti gruppi della sinistra sostengono lo Stato di Israele, e da qui sono nate le accuse di antisemitismo e le pressioni su tutti coloro che lo sostenevano. È stata una vera e propria caccia alle streghe. Quando ha assunto la guida del Partito Laburista, questo contava 200.000 membri. Nel 2017, grazie a lui, il partito ha raggiunto i 600.000 iscritti, ed è stato molto popolare quando ha sfiorato la vittoria alle elezioni. Per poche migliaia di voti avrebbe vinto, ed è stato allora che lo Stato, con l’aiuto di media come la BBC e il quotidiano Guardian, tradizionalmente di sinistra, si è messo all’opera per distruggerlo, demotivando i nuovi membri del partito, ed è un peccato che in Europa questa informazione non circoli di più, almeno in Inghilterra, non esiste più. Da quando ha perso la leadership della sinistra, è come se fosse scomparso: non lo si sente più alla radio o in TV, non ci sono più articoli sulla stampa. È come se non fosse mai esistito. È come, sapete, l’espressione “Colpo di Stato”? Solo che questa volta è un “Coup de Gauche” (lo pronuncia in francese)!

L.I.: Sì, possiamo solo capire, perché qui abbiamo lo stesso problema: tutti i mezzi di comunicazione di massa sono di proprietà degli ultra-ricchi, che in genere si intrattengono con chi è al potere, e insieme fanno in modo che i media non interferiscano con i reciproci accordi sottobanco.

K.L.: Ma la cosa più interessante è la BBC, perché è un ramo dello Stato. La BBC è controllata dallo Stato, non dai partiti politici. Guardate chi hanno messo a capo della BBC. Questo è il potere profondo dello Stato. Non è solo il partito al potere. È il potere profondo dello Stato. Lavorano per le grandi imprese. E attraverso questo controllo sono riusciti a sopprimere Corbyn. È stato assolutamente straordinario vederlo, perché in pochi mesi era sparito e non esisteva più. È stato pazzesco! Non esisteva. E continua ancora oggi. È una dimostrazione dell’abilità della classe dirigente britannica che la gente di sinistra in Europa non conosce. Semplicemente non lo sanno. Aveva sentito parlare di Corbyn?

L.I. : Certo, ma purtroppo non è così per la maggior parte dei francesi, che ascoltano solo la propaganda dei canali di informazione 24 ore su 24 e non fanno lo sforzo di rivolgersi a una stampa alternativa di opposizione.

K.L.: L’accesso della gente ai media internazionali è una debolezza politica per la sinistra: che senso ha cantare l’Internazionale, se non si può sapere cosa succede nei Paesi vicini? Tutte le sinistre di tutti i Paesi dovrebbero sostenersi a vicenda e incontrarsi. Non conosco nel dettaglio le proposte di Mélenchon, ma probabilmente è il miglior rappresentante della sinistra che avete, con una presenza pubblica e mediatica che pochi leader di sinistra possono vantare. Dobbiamo tutti sostenerlo e appoggiare il suo programma. Al mercato della mia città, quando vado al mercato, vado a trovare il casaro che è francese e parlo di politica con lui, che è molto di sinistra, un “sinistroide” come dite voi. (ride)

L.I.: Tornando al suo film, La vecchia quercia, assistiamo all’arrivo di migranti siriani in una città quasi deserta, ma dagli estratti che abbiamo visto abbiamo l’impressione che questa convivenza sarà raccontata dal punto di vista della gente del posto. Può dirci se la nostra impressione è corretta?

K.L : Principalmente sì, qualche siriano. Ma è così che le due comunità si incontrano perché si tratta di un villaggio, un villaggio minerario dove c’era una miniera di carbone nel nord-est dell’Inghilterra ed era una grande area mineraria. C’erano molte miniere di carbone. E negli anni ’80, alla fine degli anni ’80 e ’90, Margaret Thatcher chiuse tutte le miniere di carbone, il che significò la fine dei piccoli villaggi. Quando la miniera chiuse, non rimase nulla. Non c’era lavoro. Le persone se ne sono andate e quelle che sono rimaste sono state lasciate a marcire e a scomparire. Gli immobili qui sono molto economici. Oggi si può comprare una casa per 5.000 euro.

L.I.: 5.000 ?

K.L.: Euro. Non sterline. 5.000 euro. Non è niente! Per fare un esempio, a Londra una casa con una superficie equivalente non sarà mai venduta a meno di un milione di sterline e questa a 5.000 euro. I negozi sono chiusi. I posti di lavoro sono spariti. Le scuole hanno chiuso. Bisogna andare da qualche altra parte. Le chiese hanno chiuso. Tutte le comunità di minatori se ne sono andate perché le case costano poco. Il governo ha messo più siriani in questi villaggi che altrove. È quasi la stessa cosa in tutto il resto del Paese. Questo significa che i siriani non avevano nulla. Erano in guerra. La gente è stata uccisa, mutilata, torturata, disperata.

Anche chi non aveva nulla non aveva nulla, e non c’era altro da fare che andarsene per sopravvivere.

E naturalmente è qui che la destra prospera, perché la destra è forte quando le persone non hanno speranza. Quando non hanno soldi e cercano qualcuno da incolpare, la colpa è degli immigrati. Gli immigrati sono sempre colpevoli. Quindi c’è sempre un rischio di razzismo tra i due. Anche se c’è, c’è anche la tradizione delle vecchie comunità minerarie, che era la solidarietà. La solidarietà, insomma. E quando c’è stato il grande sciopero dei minatori nel 1984, i minatori sono venuti dalla Francia e dall’Italia per esprimere la loro grande solidarietà. C’è un ricordo di questa solidarietà internazionale nonostante il razzismo. La solidarietà combatte il razzismo e il film parla proprio di questo: queste persone non hanno più nulla, hanno perso tutto, non parlano la lingua. È quindi in tutti questi legami tra residenti, migranti e associazioni di aiuto ai migranti che possiamo capire e vedere che c’è speranza in questi tempi bui. C’è speranza? Il film parla proprio di questo. Si tratta di…

Ken Loach è commosso. Sua moglie ci dice che il progetto l’ha toccata profondamente e che venerdì [26 maggio] lo vedranno per la prima volta sul grande schermo.

K.L.: Andrà tutto bene, nessuno ha ancora visto il film, non vediamo l’ora di conoscere le reazioni del pubblico.

L.I.: Incrociamo le dita per voi, e potete contare su di noi per fare il possibile affinché tutti vadano a vedere il film non appena torneremo a Marsiglia.

K.L.: Mi piacciono le storie come questa. Il governo sta ripopolando questi villaggi con immigrati, la maggior parte dei quali siriani. Nel film i personaggi sono di fantasia, ma la narrazione è reale. Abbiamo fatto ricerche e indagini sui comuni che hanno accolto i migranti e sulle ONG che hanno aiutato queste città in Scozia, Inghilterra e Galles, una delle quali ci ha accolto per girare il film. Si tratta di piccole città che hanno accolto molte persone e a cui è stata data una nuova vita.

L.I.: Questo radicamento nella realtà si ritrova in quasi tutti i suoi film. Abbiamo letto che lavora con attori non professionisti?

K.L.: Un po’ tutti e due, professionisti e dilettanti.

L.I.: Il che mi porta a un altro punto, perché 22 anni fa ero uno scolaro e ho visto uno dei suoi film, Sweet Sixteen, e ho ancora il biglietto dell’epoca, e volevo sapere se ha mantenuto i contatti con gli attori non professionisti? Che fine hanno fatto?

K.L.: Certo, per esempio Martin [Compston] è diventato un attore professionista e ha una bella carriera di attore, e spesso lavoro di nuovo con loro, come ho fatto con Dave Turner, che ha avuto un piccolo ruolo in Sorry We Missed You o prima ancora era una comparsa in I, Daniel Blake. L’ha mai incontrato?

L.I.: Non direi di no.

K.L.: È in questo hotel, ma in mezzo a tutta questa gente, non saprei dirti se puoi vederlo. Odio questa folla, ma è un uomo meraviglioso. Sapevate che era un pompiere?

L.I.: L’abbiamo letto in un articolo.

K.L.: Ma è anche il leader di un gruppo sindacale, ed è lì che l’ho conosciuto. Gli avevo dato un piccolo ruolo in Daniel Blake, ed era stato molto bravo, poi in Sorry We Missed You e The Old Oak, e abbiamo pensato che fosse l’attore ideale per questo progetto. Gli abbiamo fatto fare qualche prova ed è stato bravissimo, davvero bravissimo, così gli abbiamo dato il ruolo di protagonista. Oltre a essere un bravo attore, è anche un pompiere e un uomo con convinzioni politiche molto forti.

L.I.: In generale, come trovate i vostri attori?

K.L.: Ci guardiamo intorno e quando cerchiamo profili specifici, come i sindacalisti, ci rivolgiamo ai sindacati locali, alle scuole per i bambini, alle fabbriche per gli operai, ma siamo anche sensibili al passaparola, ai consigli che riceviamo e a volte ci facciamo aiutare dai sindacalisti locali. Infatti, è in una scuola che abbiamo trovato David Dai Bradley, che ora ha 65 anni.

L.I.: È una cosa enorme.

K.L.: Ma mi dica, come fate a fare campagna sul campo a Marsiglia?

L.I.: A livello locale, le azioni di France Insoumise sono organizzate dai Gruppi d’azione, che gestiscono la vita locale di France Insoumise e sono ovunque nella città, facendo propaganda, affiggendo manifesti, organizzando incontri. Per esempio, a Marsiglia, dato il numero di arrondissement, c’è almeno un Gruppo d’azione per arrondissement: Sandrine gestisce un gruppo chiamato “La Capelette”…

K.L.: Oh, come in Romeo e Giulietta?

L.I.: No, Capelette, non Capulet (ride), e io dirigo un gruppo nel centro della città chiamato Chave Insoumis, e la cosa bella è che, in generale, quando ci sono grandi mobilitazioni, i gruppi riescono a lavorare insieme per mobilitare il maggior numero possibile di attivisti e concittadini. E naturalmente speriamo di poterla invitare a Marsiglia per presentare il suo nuovo film La vecchia quercia. Abbiamo il cinema, abbiamo il pubblico, ci manca solo il film e voi!

K.L.: Sarebbe fantastico.

L.I.: Faremo tutto il possibile.

Intervista di Sandrine Vitry e Frédéric Espi, mercoledì 24 maggio 2023, Cannes