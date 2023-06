NICOLAS MADURO sul desiderio del Venezuela di aderire ai BRICS

I BRICS sono formati da 5 potenti Paesi. E ora i BRICS si stanno trasformando in una grande calamita per coloro che vogliono un altro mondo, vale a dire la pace, la cooperazione. Quanti Paesi hanno già fatto richiesta per fare parte dei BRICS? Ho letto che ce ne sono più di 30. Ho letto ieri la notizia che il nostro grande amico e Paese potente, l’Arabia Saudita, sta prendendo provvedimenti per entrare a far parte dei BRICS. Riesci ad immaginare? Se a un certo punto viene chiesto al Venezuela se vuole entrare a far parte dei BRICS, il Venezuela risponde di SÌ, vorremmo far parte dei BRICS e accompagnare la costruzione di questa nuova architettura e politica globale.



Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense