GIORGIA, VOLODYMYR E L’UCRAINA.

Georgia Meloni abbraccia Volodymyr Zelensky

Non vi è dubbio che Georgia Meloni e Volodymyr Zelensky si vogliano bene, ma il loro amore non è una telenovela colombiana, ma un dramma ucraino.

Non molto tempo fa il presidente della Cina Xi Jinping prenento un piano di pace in 12 punti, che ebbe riscontri positivi da Putin, ma non solo. La risposta del comico guerriero Zelensky: “La guerra si fermerà quando vinceremo” Cosa intende comico guerriero Zelensky per vittoria: la conquista di Mosca che chiamerà Volodymyrgrad?

Scherzi a parte. La Ue continua a inviare soldi all’Ucraine perché si armi. Recentemente Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’Asap, il piano di Bruxelles che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro per accelerare la produzione da parte delle imprese europee delle munizioni da inviare in Ucraina. L’approvazione è arrivata con una maggioranza schiacciante di 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti.

In italia e in tutta Europa deve crescere e imporsi un movimento per la pace tra Ucraina e Russia e che rimandi in teatro Volodymyr Zelensky a fare il comico, che è il suo mestiere.



Volodymyr Zelensky comico