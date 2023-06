La Cina mette in guardia la NATO

Dialogo Shangri-La: dichiarazioni del ministro della Difesa cinese Li Shangfu sulla formazione della NATO nella regione Asia-Pacifico



▪️ I fatti hanno dimostrato che ovunque sia tesa la mano dell’egemonismo e della politica di potere, non ci sarà pace e ci saranno molte guerre.



▪️ La Cina crede che solo rispettandosi l’un l’altro e trattandosi da pari a pari si possa vivere in armonia.



▪️ Pechino si oppone all’imporre la propria volontà sugli altri, perseguendo i propri interessi al di sopra degli altri, basando la propria sicurezza sull’insicurezza degli altri.

▪️ Alcuni paesi intervengono senza motivo negli affari interni e regionali di altri paesi, ricorrono a sanzioni unilaterali, coercizione forzata, organizzano “rivoluzioni colorate” e guerre per procura ovunque, rovinano la regione e se ne vanno, lasciando il caos. La Cina non deve permetterlo. Cose simili si ripetono nella regione Asia-Pacifico (APR). Sottolineando il rispetto reciproco, è molto importante rispettare l’autonomia strategica dell’altro e il diritto allo sviluppo.

▪️Alcune grandi potenze hanno proposto ancora una volta la cosiddetta “strategia indo-pacifica”. La Cina ritiene che qualunque sia la strategia, non si dovrebbe tracciare una linea basata sull’ideologia e costruire un’alleanza militare esclusiva con le cosiddette minacce immaginarie.

▪️ I tentativi di promuovere la “NATOizzazione dell’Asia-Pacifico” sono essenzialmente il sequestro dei paesi della regione e alimentano conflitti e scontri, che non faranno altro che far precipitare la regione dell’Asia-Pacifico in un vortice di divisioni e controversie.



▪️ La storia ha dimostrato che le politiche di blocco, le divisioni e gli scontri non porteranno una vera sicurezza ma aggraveranno solo le tensioni e mineranno la stabilità regionale. Ciò di cui c’è bisogno nell’odierna regione Asia-Pacifico è una “grande collaborazione” aperta e inclusiva piuttosto che un “piccolo cerchio” formato da cricche. Non dobbiamo dimenticare i gravi disastri che le due guerre mondiali e la guerra fredda hanno portato ai popoli di tutti i paesi, e non dobbiamo permettere che una storia così tragica si ripeta.



▪️ Pechino è pronta a unirsi ad altri paesi sulla via della modernizzazione e offrire nuove opportunità per la stabilità e la prosperità globali.

