Stati Uniti: la Suprema Corte limita il diritto di sciopero

Con un voto di 8 a 1, la Corte Suprema degli Stati Uniti, dominata dalla destra, ha limitato il diritto di sciopero dei lavoratori della nazione, consentendo alle aziende di citare in giudizio i sindacati nei tribunali statali ogni volta che lo desiderano per i presunti “danni” causati dagli scioperanti, scavalcando il National Labor Relations Board anche se sta già indagando e gestendo la controversia.

di Mark Gruenberg – People’s World

Non è una sorpresa per il movimento sindacale e per i suoi alleati che una Corte che, per la prima volta nella storia, ha tolto un diritto costituzionale con la sentenza Roe v. Wade, continui la sua crociata di destra iniziando a intaccare il sacro diritto di tutti gli americani di rifiutare il proprio lavoro per ottenere guadagni o per proteggersi sul posto di lavoro. L’unico giudice dissenziente, Ketanji Brown Jackson, ha avvertito che la sentenza si muoveva nella direzione di inaugurare la servitù indiretta in tutta la nazione. Ha dichiarato che i suoi colleghi hanno frainteso la supremazia del diritto del lavoro degli Stati Uniti e che la sentenza consentirebbe di trasformare i lavoratori in lavoratori a contratto.

In qualche modo, i legislatori e i giudici agiscono come se il diritto del lavoro non fosse una “vera” legge, permettendosi di negare, ad esempio, che l’incoraggiamento della contrattazione collettiva sia una politica legale e legittima del governo degli Stati Uniti ai sensi del National Labor Relations Act. A quanto pare, il giudice Jackson è l’unico giudice della Corte Suprema a riconoscere che l’adesione al diritto del lavoro degli Stati Uniti è un requisito tanto quanto l’adesione a qualsiasi altra legge.

Il giudice Jackson ha reso nota la sua opposizione alla sentenza con commenti schietti dopo che la Corte ha reso nota la sua decisione: “La sentenza impone un onere significativo all’esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori, minando ingiustificatamente l’intento del Congresso. I lavoratori non sono servi indigenti, obbligati a continuare a lavorare fino a quando un’interruzione del lavoro programmata non sarà il più indolore possibile per il loro padrone”.

La decisione nella causa Glacier Northwest contro Teamsters Local 174 ha indignato il presidente dei Teamsters Sean O’Brien e la presidente dell’Association of Flight Attendants-CWA Sarah Nelson. La presidente dell’AFL-CIO Liz Shuler ha previsto che quando il caso verrà riproposto nello stato di Washington, il sindacato vincerà.

Secondo la legge attuale, gli scioperi sono legali ai sensi del National Labor Relations Act a meno che non vi siano danni intenzionali alla proprietà, violenza o entrambi. In parole povere, i giudici della maggioranza hanno tolto la parola “deliberato”, consentendo ai padroni di fare causa ai sindacati per qualsiasi presunto danno causato dagli scioperi. Questo aprirebbe la porta agli stessi agenti aziendali che causano danni e poi li imputano ai lavoratori o ai loro sindacati.

“È come mettere una tassa sul diritto di sciopero”, ha dichiarato al canale economico della CBS il professore di diritto del lavoro di Harvard Sharon Block, ex membro della NLRB.

Nel caso, risalente a sei anni fa, la Glacier, un’azienda produttrice di cemento, ha citato in giudizio la Local 174 per aver scioperato e lasciato che il cemento contenuto nei camion si asciugasse nel cortile della Glacier, costandole 100.000 dollari di danni ai camion e la perdita di affari. La Local 174 ha negato le accuse, affermando che i lavoratori si sono assicurati che i fusti dei camion di cemento stessero ancora girando, mantenendo il cemento bagnato, quando se ne sono andati. L’associazione ha definito l’azione legale di Glacier come una violazione della legge sul lavoro.

Il Consiglio generale dell’NLRB era d’accordo e ha preso in carico il caso, ma Glacier si è rivolta alla Corte Suprema dello Stato di Washington per sostenere che poteva citare in giudizio il locale per danni. La Corte ha respinto il caso, affermando che la legge federale escludeva il tentativo di risarcimento dei danni da parte di Glacier. La maggioranza della Corte Suprema degli Stati Uniti non l’ha fatto.

“Presentandosi al lavoro e fingendo di consegnare il calcestruzzo, gli autisti hanno favorito la creazione del prodotto deperibile”, ha scritto la giudice Amy Coney Barrett, che ha ingoiato la linea dell’azienda. “Poi hanno aspettato di andarsene dal lavoro finché il cemento non è stato mescolato e versato nei camion. Così facendo, non solo hanno distrutto il cemento, ma hanno anche messo in pericolo i camion della Glacier”.

Poiché l’hanno fatto, secondo la lunga narrazione della controversia, la Glacier potrebbe citare in giudizio il sindacato per danni. La sentenza ribalta i precedenti e apre le porte a cause simili e costose da parte delle imprese contro i sindacati in sciopero. Nelson dell’AFA-CWA ha affermato che la decisione potrebbe portare a una maggiore militanza.

“Se la Corte Suprema interferisce con il già limitato diritto di sciopero, creerà ancora più instabilità sul posto di lavoro”, ha previsto Nelson al termine di una conferenza stampa su un altro tema di sciopero. Devono rispettare questo diritto umano o i lavoratori lo prenderanno in mano”.

“Ci sarà semplicemente una rottura della legge. Vedremo molti più scioperi”.

O’Brien ha detto che la sentenza mostra l’inclinazione della corte verso la classe imprenditoriale e i “miliardari… con cui socializzano ai cocktail party e a cui devono il loro lavoro in primo luogo”. I giudici “non stanno sostenendo la legge”, ha aggiunto.

“I lavoratori americani devono ricordare che il loro diritto di sciopero non è stato tolto. Tutti i lavoratori, sindacali e non, avranno sempre il diritto di rifiutare il proprio lavoro. I Teamsters sciopereranno contro qualsiasi datore di lavoro, quando necessario, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalla profondità delle sue tasche”, ha promesso.

“I sindacati non saranno mai spezzati da questo tribunale o da qualsiasi altro. La vergognosa sentenza di oggi non fa altro che ricordare che i cittadini non possono contare sulla protezione del loro governo o dei loro tribunali. Non possono contare sui loro datori di lavoro. Dobbiamo contare gli uni sugli altri”.

Shuler ha previsto che, in caso di ripetizione della causa dell’azienda nei tribunali dello Stato di Washington, il sindacato avrebbe vinto. La sua dichiarazione non ha toccato le questioni più ampie sollevate da Block, Nelson e dal giudice Jackson.

“La Corte Suprema ha dato inutilmente al datore di lavoro un altro morso alla mela” basandosi su “affermazioni infondate nella denuncia del datore di lavoro, secondo cui il sindacato intendeva danneggiare i camion di cemento quando ha indetto lo sciopero”, ha detto Shuler.

Foto: Joe Mabel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons / Collage di People’s World