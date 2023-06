Spagna, Garzón invita tutte le forze di sinistra a lavorare insieme nel progetto Sumar

Il capo di Izquierda Unida ha anche informato il Comitato Federale di Coordinamento della sua decisione personale di non candidarsi alle elezioni generali del 23 luglio.

Il coordinatore federale di Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha lanciato questa mattina un chiaro appello “a tutte le forze di sinistra a lavorare insieme nell’ambito del progetto Sumar”. Garzón ritiene che “tutti i nostri sforzi debbano essere diretti a offrire ai cittadini un’opzione elettorale che entusiasmi e sia uno strumento per migliorare la vita”.

Il leader di IU ha espresso questa valutazione nel suo discorso all’inizio del Comitato Federale di Coordinamento – il più alto organo di governo e di dibattito del partito – che ha formalmente informato della sua personale decisione di non candidarsi alle elezioni generali del 23 luglio, decisione che ha riconosciuto di aver preso “in un momento difficile per la Spagna”.

L’ampiezza delle sfide che ci attendono”, ha dichiarato, “insieme al messaggio espresso dalle urne domenica scorsa, ci obbligano ad agire in modo audace, creativo, responsabile e generoso”.

Come aveva già reso noto per iscritto qualche giorno fa, il ministro del Consumo ha informato il suo più alto organo di governo che “continuerò a essere coordinatore di Izquierda Unida e porterò a termine il mio mandato come ministro del governo spagnolo”, mentre “continuerò a lavorare per far diventare Yolanda Díaz presidente del Paese”.

Ha sottolineato che “lascio la prima linea della politica”, ma ha detto di essere “consapevole che se avessi voluto ripetermi in queste elezioni avrei avuto il massimo appoggio dei miei colleghi di IU, e anche dei miei colleghi del Sumar, ma sono convinto che non sarebbe stata la decisione migliore”.

Qualche tempo fa sono giunto alla conclusione”, ha detto, “che gli altri possono contribuire molto più di me stesso”, perché “in politica è fondamentale anteporre sempre gli interessi del progetto collettivo a quelli meramente individuali”.

Per Garzón, “da repubblicano convinto, ho sempre creduto nel rinnovamento dei rappresentanti pubblici. La tradizione repubblicana da cui abbiamo attinto nella nostra organizzazione è piena di proposte di democrazia radicale per promuovere il rinnovamento, è salutare per i progetti politici ed è salutare per la democrazia”.

Considera la politica “assolutamente necessaria per la società. Se non esistesse, il modo in cui noi esseri umani ci relazioniamo sarebbe la legge della giungla”. In linea con ciò, ha analizzato che “se le persone che lavorano non fossero interessate alla politica, le classi ricche avrebbero tutta la capacità del mondo di sfruttare e opprimere il resto della popolazione a loro piacimento. Senza la politica, i comuni, le regioni e i Paesi sarebbero le fattorie dei potenti, il luogo in cui i forti schiacciano i deboli senza ostacoli”.

Quindi, la politica dal basso è “il modo in cui dobbiamo proteggerci dagli abusi di chi sta in alto; questo lavoro comune della maggioranza sociale è un freno alla barbarie. Dobbiamo fare politica in modo che non solo i ricchi abbiano la possibilità di decidere come organizzarci e come vivere”.

Alberto Garzón ha ricordato che “sono stato in prima linea a fare questo tipo di politica per 12 anni. Sono passato dalle piazze del 15M al Congresso e da lì al governo spagnolo. In tutto questo tempo ho lottato contro la maggioranza assoluta del PP e i tagli ai servizi pubblici, alla sanità, all’istruzione, alla casa, alle pensioni, che hanno devastato il nostro Paese con una ferita che ancora sanguina, e dal Governo ho cercato di contribuire a migliorare le condizioni di vita delle famiglie lavoratrici”.

“Ho imparato molto e d’ora in poi continuerò a lavorare per mettere queste conoscenze nel progetto collettivo, sia in Izquierda Unida che nel Sumar”, ha aggiunto.

Ha inoltre dedicato una parte più teorica all’analisi del fatto che “la libertà non è solo la capacità di scegliere, ma soprattutto la possibilità di sviluppare un progetto di vita autonomo in cui nessun terzo, sia esso il datore di lavoro o il patriarca, decide per noi. La nostra indipendenza da queste forze, che di solito sono i poteri privati e selvaggi del mercato, è ciò che ci dà la libertà”.

Ha avvertito con forza che “le nostre società moderne sono minacciate dalla perdita di libertà per la maggioranza sociale e per la classe operaia nel suo complesso. Questo fenomeno sta ora prendendo piede con l’avanzare dell’ondata reazionaria, non solo nel nostro Paese, ma a livello globale.

Garzón ha anche sottolineato che questa libertà della maggioranza sociale “è limitata anche dalle minacce ecologiche che incombono sulle nostre società”, motivo per cui “la crisi climatica, o più propriamente, la crisi ecosociale, deve essere affrontata con maggiore determinazione”.

“Oggi tutta la politica è già politica climatica, e non c’è urgenza maggiore per la società. Questa crisi non è estranea alla lotta di classe. I muri e le recinzioni che dai Paesi ricchi impediscono l’arrivo dei rifugiati provenienti da siccità, guerre per le risorse e povertà sono un’espressione chiara, sinistra e cinica di questa disuguaglianza di fronte alla crisi climatica”, ha affermato.

Per il capo dell’UI, quindi, “se non facciamo nulla per cambiarla, per evitarla, sarà il mercato capitalista a decidere chi può pagare l’energia, chi può permettersi un paniere di consumi sani e persino chi può vivere all’interno della nicchia climatica, cioè le regioni del pianeta compatibili con la vita della nostra specie”.

La libertà sarà quindi possibile solo se riusciremo a garantire che la società nel suo complesso possa vivere al di sopra del pavimento sociale e al di sotto del soffitto ecologico, cioè con i suoi bisogni soddisfatti e senza superare i limiti biofisici del pianeta”.

Il Ministro dei consumatori ha affermato che “la scienza è un alleato necessario della sinistra e di qualsiasi progetto ecosocialista, un aspetto che l’UI ha sempre sottolineato fin dalla sua fondazione”.

Ha riconosciuto che “sono preoccupato per il fatto che un buon numero di progetti politici liberali stanno guadagnando terreno nelle nostre società, profondamente contrari ai principi che abbiamo ereditato dall’Illuminismo, compresa l’idea stessa di democrazia”.

Ha poi avvertito che “la destra spagnola non è estranea a questa ondata reazionaria, e per questo è impregnata di negazionismo scientifico, disprezzo per i valori democratici e una terribile predilezione per la caricatura e la disumanizzazione dell’avversario politico”.

“Dobbiamo sconfiggere questi pericolosi processi che stanno emergendo in tutto il mondo, anche qui in Spagna. Per farlo, la sinistra deve anche riscoprire le sue radici illuminate. Dobbiamo preservare idee come la democrazia e i diritti umani, che vengono messe in discussione dalle destre di tutto il mondo, compresa la Spagna”.

Alberto Garzón ha commentato che “per tutte queste ragioni è chiaro che non posso lasciare la politica. Le ragioni che mi hanno spinto a entrare in politica quando avevo 17 anni sono ancora molto vive oggi o si sono acuite in tutto questo tempo. Spero che la gente ricordi il lavoro che ho fatto come un contributo positivo. In tutto questo tempo la mia famiglia ha assistito a tutti questi sforzi, perché la prima linea della politica è molto impegnativa”.

Dal punto di vista emotivo, ha spiegato che “d’ora in poi voglio prendermi più e meglio cura delle persone che amo, le mie figlie, la mia compagna, la mia famiglia” e ha ragionato sul fatto che “mettere la vita al centro non è una questione di astrazioni, ma dobbiamo agire di conseguenza. Quando parliamo di cura, non dovrebbe essere solo nei nostri discorsi, ma anche nelle nostre pratiche.

Fonte: Izquierda Unida