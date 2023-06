IL PARTITO DEMOCRATICO E LE ARMI A VOLODYMYR ZELENSKY.

Elly Schleinn, segretaria del Partito Democratico

Paolo Ciani, neo-vice-presidente del gruppo democratico alla Camera nominato anche per fare uno sgarbo al Presidente della Regione Campania De Luca, che nel ruolo voleva suo figlio Piero, si è dichiarato contro l’invio di armi in Ucraina, elemento che si aggiunge alla spaccatura del Partito Democratico al Parlamento Europeo di qualche giorno fa: in quella circostanza otto eurodeputati Pd si erano espressi a favore, sei si sono astenuti, uno ha votato contro. I guerrafondai dem, Guerini, Piperno ed altri hanno reagito alle dichiarazioni di Paolo Ciani ribadendo che le armi sono necessarie affinché l’Ucraina possa vincere la Russia. E’ intervenuta anche Elly Schleinn, segretaria del PD, ricordando che la linea del partito in merito è chiara e definita, facendo riferimento al PD di Enrico Letta, che votava compatto, Elly compresa, per l’invio di armi a Kiev.

In questa situazione è vitale che ovunque ccresca un movimento per la pace, che riesca a farla accettare all’Ucraina e alla Russia e faccia tornare il guerriero Volodymir Zelensky a fare il comico.



Comico Volodymir Zelensky