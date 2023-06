Offensiva Ucraina. Kiev ha subito perdite tangibili

L’offensiva Ucraina iniziata tre giorni fa pensiamo raggiungerà il suo apice attorno al 10-15 giugno. Per ora non ci sono variazioni significative di fronti. Riportiamo un resoconto di fonte russa che non siamo in grado di confermare e che a nostro avviso ci sembra un po’ sovrastimata

“Durante gli ultimi tre giorni della promessa offensiva di Kiev in varie direzioni, il regime di Kiev ha subito perdite tangibili: 3715 militari, 52 carri armati, 207 veicoli corazzati da combattimento, 134 veicoli, 5 aerei, 2 elicotteri, 48 cannoni di artiglieria da campo e 53 veicoli aerei senza pilota. Tra i veicoli distrutti ci sono anche 8 Leopard e 3 carri armati AMX-10. Tra gli aerei, ci sono aerei ucraini Su-25, un caccia Su-27, 2 elicotteri Mi-8, i missili britannici Storm Shadow e HARM. L’esercito ucraino ha perso 5 brigate d’assalto, in totale circa un quarto delle forze d’assalto disponibili. Ed erano delle migliori brigate dell’esercito di Zelensky. Mentre, secondo Kiev, l’offensiva non è ancora iniziata, volontari in tutta l’Ucraina invita la gente a raccogliere sangue. I canali urbani ucraini stanno pubblicando annunci su dove donare il sangue – a Kryvoj Rog, Kharkov, Odessa, Chernovtsi, Nikolayev, Cherkasy, Zaporozhye, Dnepropetrovsk…”

(Fonte InfoDefenseITALIA InfoDefense)

Rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti