Stoccolma si inchina ad Erdogan: consegnato un rifugiato curdo

Negoziati con Ankara sull’adesione della Svezia alla NATO. La Corte dà il via libera all’estradizione di un rifugiato curdo.

di Von Nick Brauns – Junhe Welt

Lunedì i rappresentanti di Svezia e Turchia si incontreranno per un nuovo round di negoziati sull’adesione alla NATO del Paese scandinavo, precedentemente neutrale, che ha presentato domanda di adesione la scorsa primavera. La richiesta di adesione del Paese è finora fallita a causa del veto di Ankara. Il governo turco accusa la Svezia di essere un rifugio per i “terroristi”, in particolare per i sostenitori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e per i giornalisti associati al movimento Gülen. Dopo la conferma del presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla fine di maggio, l’alleanza militare occidentale spera che Ankara abbandoni il suo atteggiamento di blocco, dovuto principalmente a considerazioni di politica interna oltre che alla considerazione della Russia come importante fornitore di energia, entro il vertice NATO dell’11 e 12 luglio in Lituania. Per invogliare la Turchia, la scorsa settimana il Segretario di Stato americano Antony Blinken aveva già ventilato la prospettiva di fornire al partner della NATO nuovi jet da combattimento F-16. Al contrario, la Turchia ha dimostrato la fedeltà all’alleanza occidentale con il recente dispiegamento di un battaglione di commando per rinforzare le truppe NATO in Kosovo, scosso da disordini.

“Estradare” i terroristi

La Turchia ha “legittime preoccupazioni in materia di sicurezza”, ma la Svezia ha compiuto “significativi passi concreti per rispondere alle preoccupazioni turche”, ha dichiarato il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg dopo un incontro con Erdogan a Istanbul lo scorso fine settimana. Stoccolma, ad esempio, ha adattato la sua legislazione antiterrorismo, finora liberale, ai desideri della Turchia. Il 1° giugno è entrata in vigore la nuova legge sul terrorismo, che rende la semplice appartenenza a un’organizzazione classificata come terroristica punibile con diversi anni di carcere. Ora “sono necessari passi concreti per attuare la richiesta di adesione della Svezia alla NATO”, ha dichiarato il nuovo ministro degli Esteri turco ed ex capo dell’intelligence Hakan Fidan dopo una conversazione telefonica con il suo omologo svedese Tobias Billström mercoledì, secondo il Daily Sabah.

In particolare, la Turchia chiede l’estradizione di decine di presunti terroristi, tra cui cittadini svedesi oltre a rifugiati politici riconosciuti. Martedì scorso, la Corte Suprema svedese ha dichiarato per la prima volta ammissibile l’estradizione di un presunto sostenitore del PKK in Turchia. Secondo la Corte di Stoccolma, le autorità giudiziarie turche avevano assicurato che il 35enne, fuggito in Svezia dopo essere stato condannato alla libertà vigilata per un reato di droga nel 2014, non sarebbe stato indagato per reati politici come “propaganda per un’organizzazione terroristica” o “insulto al presidente”. Spetta ora al governo svedese decidere se l’estradizione avrà effettivamente luogo.

Proteste del PKK

Sotto lo slogan “No alla NATO, no alle leggi Erdogan in Svezia”, domenica sono scese in piazza a Stoccolma circa 1.000 persone, tra cui sostenitori del PKK e della sinistra svedese.