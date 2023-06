Corbyn: “Siamo riusciti a ottenere un cambiamento fondamentale nelle prospettive politiche”

Dopo 40 anni di attività parlamentare, Jeremy Corbyn parla con Ben Chacko del ruolo della democrazia, della lunga storia di attacchi alla sinistra e dell’importanza di prendere posizione.

Intervista a cura di Ben Chacko – Morning Star

Jeremy Corbyn ha prestato servizio nella “madre dei parlamenti” per 40 anni. Chi meglio di lei può rispondere alla domanda: la Gran Bretagna è una democrazia rappresentativa?

“No, non lo è. Il nostro sistema parlamentare è inefficace nel controllare l’esecutivo.

“Abbiamo bisogno di un cambiamento democratico fondamentale: abolire la Camera dei Lord e sottoporre al controllo del Parlamento tutte le decisioni che rientrano nella prerogativa reale”.

Il Parlamento stesso “non è mai stato estremamente rappresentativo delle comunità operaie” e, sebbene il Partito Laburista si sia originariamente prefisso di cambiare questo stato di cose (“il PLP del 1910 aveva una sola persona che non era un operaio, Sidney Webb”), il processo di selezione al giorno d’oggi “richiede molte conoscenze e in realtà molti soldi”.

Corbyn plaude a iniziative come quella di Unite del 2015 per spingere un maggior numero di rappresentanti sindacali a diventare rappresentanti laburisti, ma i piccoli passi avanti che hanno significato portare in Parlamento candidati più eterogenei nel 2017 e nel 2019 sono già stati annullati, con la leadership di Keir Starmer nota per aver truccato le selezioni in modo da ottenere un gruppo di deputati controllati e identikit per le lobby.

La deputata della Cynon Valley Beth Winter e il sindaco di North of Tyne Jamie Driscoll sono le ultime vittime di alto profilo della ricerca di Starmer di una scena politica uniformemente neoliberale.

Le epurazioni sono state paragonate a quelle degli anni ’80, ma gli attacchi di Neil Kinnock alla sinistra incontrarono più resistenza di quelli odierni di Keir Starmer e furono meno estremi.

Molte delle manovre per la selezione dei candidati suonano familiari: nel 1983 il collegio elettorale di Bristol South East di Tony Benn fu abolito in seguito a modifiche dei confini e fu scelto un altro candidato per il nuovo seggio di Bristol South.

Il deputato di Islington North, Michael O’Halloran, aveva disertato il partito socialdemocratico nel 1981, ma l’SDP aveva scelto un altro deputato come candidato, portandolo a candidarsi come “laburista indipendente” per il seggio che Corbyn, in quanto candidato laburista ufficiale, avrebbe vinto.

Tuttavia, l’atmosfera non era affatto quella di oggi.

Benn, che aveva perso nel processo di selezione nel 1983, fu poi eletto per Chesterfield in un’elezione suppletiva. “La leadership non voleva particolarmente che Tony fosse il candidato, ma non interferì”.

E Denis Healey, l’uomo di destra che ha battuto Benn alla vicepresidenza nel 1981, ha effettivamente fatto campagna per Benn. “Disse che la politica non sarebbe stata la stessa senza Tony e Denis, come [i pattinatori su ghiaccio] Torvill e Dean. Era un’atmosfera assolutamente diversa da quella di oggi”.

Anche sulla politica internazionale c’era meno consenso, con la guerra delle Falkland che ha provocato un serio dibattito in tutta la sinistra, nonostante quello che Corbyn ammette essere un sentimento generalmente favorevole alla guerra nel Paese.

“Benn si è espresso in modo molto deciso contro di essa. Michael Foot sostenne la guerra, il che fu una sorpresa per molte persone”.

Crede che i parlamentari di oggi siano così avventati sulle questioni di guerra e pace – apparentemente disinvolti sul rischio di un’escalation del conflitto con un avversario nucleare – perché la generazione che ha vissuto la guerra totale durante la seconda guerra mondiale non è più in Parlamento?

“Assolutamente sì. Chi ha vissuto una guerra è di solito molto più riluttante a iniziarne un’altra”.

È proprio la guerra a venire in mente quando gli chiedo i suoi ricordi più brutti di 40 anni di mandato ai Comuni. Votare contro la guerra del Golfo nel 1991 è stato “un posto molto solitario”. Ma la rivolta molto più grande contro l’invasione dell’Iraq nel 2003 non lo ha rallegrato. L’Iraq è stato, per molti versi, il peggiore perché non credo che nessuno che abbia esaminato obiettivamente le informazioni all’epoca credesse onestamente che l’Iraq avesse armi di distruzione di massa”.

Non c’era bisogno di leggere molto a fondo quei documenti per capire che si trattava di assurdità”. Furono esercitate enormi pressioni sui parlamentari laburisti affinché votassero a favore, e il fatto che lo facessero fu uno dei punti più bassi”.

Altri avvennero durante lo sciopero dei minatori, scoppiato un anno dopo la sua elezione. Ricorda di aver disturbato il Parlamento insieme a Eric Heffer e ad altri, tirando fuori la mazza nel tentativo di fermare una sessione in cui la Thatcher stava approvando tagli ai sussidi sociali per le famiglie dei minatori. “C’era questa disperazione nelle comunità dei bacini carboniferi – e il governo stava cercando di farli tornare al lavoro per fame, letteralmente”.

Durante lo sciopero Corbyn ha partecipato a “centinaia di picchetti, manifestazioni e così via… Il Morning Star era al centro dell’organizzazione dei gruppi di sostegno dei minatori. I membri del Partito Laburista sono stati in gran parte molto favorevoli”.

Ma la demonizzazione dei minatori era senza precedenti, e lui sapeva di non potersi fidare dei media che avrebbero dato loro una giusta udienza. Abbiamo avuto un’enorme manifestazione nel municipio di Islington, che ho presieduto con molta fermezza, dicendo: “Arthur Scargill deve parlare alle nove. Non mi interessa chi altro parlerà”… Sapevo che era l’unico modo per portarlo al telegiornale delle nove in diretta, senza alcun montaggio”.

Anche quella demonizzazione mediatica ha i suoi paralleli oggi, nell’assassinio concertato del personaggio che lui stesso ha subito mentre era alla guida del Labour per cinque anni.

Ma Corbyn è stato spesso rivendicato per una posizione per la quale era stato precedentemente diffamato: come nel caso della campagna per la giustizia per i Quattro di Guildford o i Sei di Birmingham, o della lotta anti-apartheid. “Abbiamo ricevuto un sacco di insulti dai giornali. E solo verso la fine la gente si è ricreduta. A volte non è facile, ma bisogna resistere”.

Ricordo il voto di sfiducia del 2016 nei confronti della leadership di Corbyn e quanto molti di noi siano rimasti colpiti dal fatto che non sembrasse turbato dalle denunce provenienti da ogni parte.

“Sì, ero abbastanza abituato a far parte di una piccola minoranza. Quello che il Partito laburista parlamentare nel suo complesso non riusciva a capire nel 2016 era che il sistema era cambiato: io ero stato eletto dagli iscritti. Il mio mandato non proveniva dal partito parlamentare.

“L’intero processo degli ultimi tre anni è stato quello di ridare potere al PLP a spese degli iscritti”.

È sconcertato dall’attuale indifferenza della leadership laburista nei confronti della “distruzione dell’NHS sotto i nostri occhi”, con il rifiuto di impegnarsi a porre fine alla privatizzazione.

Dominic Cummings ha detto che l’unico momento in cui si sono preoccupati per le elezioni del 2019 è stato quando ho sollevato la questione dell’acquisizione del NHS da parte della sanità americana”.

“Anche i media erano ovviamente consapevoli [della risonanza del tema], quindi hanno denunciato i documenti come un complotto russo”.

È ovviamente “estremamente deluso” dall’attuale leadership laburista per il ritorno allo status quo politico, ma non ritiene che il movimento da lui guidato sia stato vano.

“Penso che siamo riusciti a ottenere un cambiamento fondamentale nelle prospettive e negli atteggiamenti politici”, afferma, sottolineando il sostegno di massa per la proprietà pubblica di ferrovie, posta, energia e acqua, nonostante la determinazione di Westminster a ignorarlo. “E abbiamo smascherato l’ipocrisia e i doppi standard della maggior parte dei media britannici”.

Lo sforzo di rimettere le persone al loro posto e di puntellare il sistema si scontra ora con la rabbia reale dei lavoratori in sciopero, degli utenti dei servizi pubblici e delle comunità infuriate per l’abuso del nostro ambiente da parte dei giganti dell’acqua e dei combustibili fossili.

Quando Corbyn è diventato deputato, la Thatcher era già da quattro anni premier. “Era radicalmente diversa dai precedenti governi Tory. Spingeva l’idea di una società commercializzata e individualizzata, piuttosto che l’approccio più collettivo che la Gran Bretagna aveva adottato dalla seconda guerra mondiale”.

Per molti a sinistra, l’ortodossia del libero mercato è crollata nel 2008 e il corbynismo è stato il riflesso politico di un ampio riconoscimento della necessità di un cambiamento.

La vendetta dell’establishment sembra ora consistere nel liberare completamente il Partito Laburista dalle influenze della sinistra e dei sindacati, con Starmer che “non si preoccupa” di essere visto come un altro partito conservatore.

Questo non può che essere un male: “Quando ero appena arrivato in Parlamento io e Harry Cohen, il deputato di Leyton, eravamo nella sala da tè con la deputata di Sheffield Joan Maynard. E lei ci disse, in quanto nuovi parlamentari: “Vi do solo un consiglio: se entrambi i banchi del fronte sono d’accordo su qualcosa, la classe operaia ci rimette””.

Epurazione dei membri: gli anni ’80

Prima di essere eletto in Parlamento, Corbyn era stato agente del partito laburista di Hornsey, ruolo che aveva suscitato polemiche a livello nazionale quando Tariq Ali, un veterano del Gruppo Marxista Internazionale, aveva chiesto di aderire.

“Eravamo sotto attacco perché era stato ammesso dal partito della circoscrizione e respinto dal comitato esecutivo nazionale… una battaglia enorme”.

“Alla fine [nell’ottobre 1983, mentre Neil Kinnock stava avviando la sua epurazione della sinistra] ci fu uno di questi momenti magici di assurdità burocratica, quando la conferenza laburista votò formalmente: uno, ammettere Tariq Ali come membro; due, espellere Tariq Ali. Quindi c’è stato circa un minuto in cui è stato effettivamente un membro del partito”.

Benessere dei minatori

A causa del sequestro dei fondi della National Union of Mineworkers, l’intero sciopero dovette essere gestito in contanti, “altrimenti i funzionari legali del governo avrebbero potuto entrare in possesso del denaro”. Ricordo di aver portato una grossa somma di denaro in una borsa alla stazione di St Pancras, di aver incontrato [l’allora segretario generale del NUM] Peter Heathfield nella toilette degli uomini, di aver lasciato i soldi in uno dei cubicoli e di essere entrato a prenderli…”.

Opposizione a Kinnock

Eric Heffer, figura di spicco del Labour, uscì dal palco quando Neil Kinnock lanciò la sua famosa denuncia del 1985 contro il Consiglio comunale di Liverpool – ma questo momento drammatico aveva un elemento di comicità, ricorda Corbyn: “Eric era sceso dal palco e stava camminando al centro della sala verso l’uscita, mentre tutti lo guardavano. Uno dei suoi amici, che evidentemente non aveva ascoltato il discorso, lo ha visto precipitarsi lungo il corridoio, si è precipitato e gli ha detto: “Eric, ti ho mandato quella lettera sull’incontro della prossima settimana a Newcastle – puoi venire?”. Eric rispose: ‘Non ora, compagno, sto organizzando una manifestazione…’”.

Pinochet ping-pong

Corbyn si è congratulato con Tony Blair per l’arresto del generale Pinochet da parte della Met a Londra nel 1998, ma in seguito si è reso conto che l’allora ministro degli Interni Jack Straw era intenzionato a lasciarlo andare.

“Straw ha accettato l’argomentazione secondo cui Pinochet era un uomo anziano privo delle sue facoltà e doveva essere autorizzato a tornare in Cile per motivi medici e umanitari.

“Avevo visto il rapporto medico su Pinochet dall’ospedale. La mattina in cui la dichiarazione doveva essere fatta in Parlamento, mi imbattei in Straw che usciva dalla palestra.

“Gli ho detto: ‘Spero che non sia vero che oggi farai qualcosa con cui sono profondamente in disaccordo’. E lui mi ha risposto: “Senta, lei è un essere umano rispettabile… non vorrebbe che a qualcuno molto malato non fosse permesso di tornare a casa”.

Io ho risposto: “Quest’uomo non è malato e deve essere processato per omicidio di massa”. Ma Straw firmò l’ordine che Pinochet tornasse a casa. Fu portato su un aereo dell’aeronautica militare cilena su una barella, con medici e dottori intorno. A un certo punto del volo indossò l’uniforme da generale e scese dall’aereo a Santiago circondato da ammiratori festanti. Lo chiamo il volo di Lazzaro”.

Amici per la pelle?

Il successore di Corbyn ha fatto un po’ di giri di parole sul loro rapporto, descrivendolo come un “collega e un amico” quando si è candidato a leader, ma negando poi che siano mai stati amici.

“Sono rimasto molto sorpreso [quando Starmer ha detto che erano amici]. Ovviamente lo conosco, eravamo colleghi… ma gli amici escono insieme, fanno cose insieme, non eravamo amici. Comunque, da allora ha negato che fosse così, mentre la mia posizione è stata assolutamente coerente”.

La Stella del mattino

Oltre a scrivere una rubrica settimanale per il giornale dal 2005 al 15, Corbyn è stato un lettore per tutta la vita; i suoi genitori leggevano il nostro precursore, il Daily Worker.

“Mia madre era una venditrice del Daily Worker. Quando era una studentessa negli anni ’30, una delle pochissime studentesse del King’s College, vendeva il giornale e una volta salì su un tram. L’autista la vide portare il Daily Workers e rifiutò la tariffa – ‘no, si accomodi’”.