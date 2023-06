Da cosa deriva il fallimento occidentale oggi… Marx lo scriveva nel 1864

Pasquale Cicalese

Quando si pensa di fare gli stronzi con la Russia. Quando si fanno scelte sbagliate.



Quando continui a fare l’arrogante con il resto del mondo ma esso, ormai, ha un suo sentiero di sviluppo futuro tale per cui ti volge le spalle. Quando aumenti i tassi di interesse, ben sapendo che è inflazione da offerta e speculazione di operatori economici.



Quando, contemporaneamente, le tue banche, come scrive oggi Milano Finanza, offrono 0% di interessi ai depositi, quando la gente, che ha risparmiato in decenni di fatica o si ritrova una piccola eredità o rendita, toglie i soldi dalle banche per continuare a vivere. Quando i lavoratori, andati in pensione, dimezzano in due anni la loro liquidazione in bollette e caro vita.



Quando dai i soldi ai soliti noti, non rinnovi contratti privati e pubblici e, se lo fai, sono una miseria. Quando dici che i salari da fame si affrontano tagliando il cuneo fiscale, che, guarda caso, sono contributi della gente per la pensione futura, e si ritroveranno con una pensione minore, quando fai il gioco delle tre carte, e passi a spendere soldi pubblici in armi e Ponte dello Stretto.



Quando, nel fare questo, costringi la gente a pagarsi un’assicurazione privata per la sanità, quando basi il tutto su camerieri, facchini, servienti pagati 4.5 euro l’ora, quando, dopo 50 anni, continui con la deflazione salariale e la guerra al salario.



Quando, come scriveva ieri Leo Essen, il denaro non è nulla, senza produzione è una beneamata cippa, come insegna la Cina e il sudest asiatico.



Ecco, quando fai tutto questo significa che tu di economia non capisci niente, sei inadeguato, dai vertici ai quadri ministeriali e regionali. E allora capisci che non è per l’interesse dei padroni, essi devono pensare al profitto, ma è frutto della tua ignoranza e, alla fine, i padroni stessi la pagheranno, anche avendo una marea di soldi, ma il denaro, come ripeto, dice Leo Essen, senza la produzione è una beneamata cippa. Lo scriveva Marx nel 1864.



Perché il regime capitalistico uno lo deve studiare. Per essere per il regime capitalistico non significa ascoltare Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, triade. Ne sanno ancor meno, sono solo avidi che non conoscono le leggi immanenti del capitale. Capitale studiato fino in fondo da Marx ed Engels, che, per ironia della storia, ha trovato in Oriente il suo sbocco.



Da 50 anni l’Occidente non sta capendo nulla. Un mio caro amico, che sta in Olanda, mi parla di multinazionali che, per l’inflazione da offerta, se ne vanno. La Germania è quella che è. Per questo ieri scrivevo dove vogliono andare a parare. Noi non ci siamo, ok, ma loro mi fanno semplicemente ridere, o piangere, per le loro scelte. Ecco perché ritengo da 30 anni che i democristiani fossero piu’ preparati

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-da_cosa_deriva_il_fallimento_occidentale_oggi_marx_lo_scriveva_nel_1864/29785_49952/