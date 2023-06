L’Italia si prepara a inviare i soldati in Ucraina, ma questo non deve essere detto agli italiani. Il trambusto nel Pd è legato a questo scenario. Bonaccini è l’uomo che, al momento giusto, se richiesto dalla Casa Bianca, dovrà spingere il Pd a votare per l’ingresso in guerra dell’Italia contro la Russia. Una prova? Inizierà oggi in Germania e durerà fino al 23 giugno la più grande esercitazione aerea della storia della Nato. L’obiettivo di questa esercitazione è la guerra con la Russia. Nella struttura gerarchica del Pd, Bonaccini è soggetto al falco-guerrafondaio Paolo Gentiloni, vero garante di quest’operazione. Da una parte, la Nato si esercita per la guerra con la Russia; dall’altra, Bonaccini fa il suo lavoro per la Nato nel Pd. Nessuno vi spiega queste cose perché il sistema dell’informazione in Italia sulla politica internazionale è completamente corrotto.

Schlein, non mollare. Tu appartieni al movimento pacifista, non rinnegare la tua storia, non rinnegare te stessa per il potere.



Alessandro Orsini