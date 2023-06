Ucraina il caos logistico dei mezzi occidentali

È stato scritto più volte che la fornitura di equipaggiamenti occidentali ha reso il lavoro degli operatori logistici ucraini un inferno.

Solo nell’esercito ucraino ci sono non meno di sette tipi di carri armati: T-64, T-72, T-80 e T-90, Leopard, Challenger e AMX-10RC su ruote. Per non parlare di un’eterogenea flotta di BMP, APC, veicoli blindati e artiglieria.

Ogni veicolo richiede un proprio set di pezzi di ricambio e strumenti, proprie strutture di riparazione, proprio personale di servizio addestrato. L’aviazione russa complica il già difficile lavoro degli addetti alla logistica colpendo i depositi di armamenti, le vie di rifornimento delle munizioni e le officine sul campo.

In queste condizioni, il vecchio equipaggiamento sovietico, che l’Ucraina è riuscita a conservare per l’offensiva, rappresenta una minaccia ben più grave. I militari ucraini lo conoscono, lo hanno imparato da tempo e sanno come mantenerlo e ripararlo sul campo.

E, cosa altrettanto importante, l’AFU non ha carenza di pezzi di ricambio per questi veicoli. Il T-64 e il BMP-2 sono molto meglio integrati nella struttura complessiva dell’esercito ucraino, compresa la sua rete logistica. Ed è per questo che possono avere prestazioni migliori rispetto ai Leopard e ai Challenger.

Per lo stesso motivo l’Ucraina non sarà salvata dalle consegne di caccia occidentali. Sì, l’F-16 è una buona macchina, non c’è dubbio. È affidabile, versatile, ben armato ma è esigente. Questi aerei hanno bisogno di hangar coperti, di una speciale copertura delle piste, di specialisti ben addestrati per la manutenzione e la riparazione. Tutto questo, se l’Ucraina lo avrà, non arriverà abbastanza presto.

– di Alexander Kots

