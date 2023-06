𝗟𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 è 𝗾𝘂𝗶, 𝗶𝗹 𝗣𝗗 𝗱𝗶 𝗘𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗹𝗼 𝘀𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵è 𝗻𝗲 è 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲!

Qualche giorno fa Elly Schlein ha pontificato sulle politiche ambientali del governo. รˆ chiaro che l’alleanza di centrodestra non sappia cosa fare di fronte alla crisi climatica, ma la segretaria del PD dovrebbe ricordare che il suo partito รจ altrettanto responsabile di eventi catastrofici, come l’alluvione in Emilia-Romagna.

Tra il 2020 e il 2021 รจ stata la terza regione italiana per consumo di suolo, con una superficie impermeabile dell’8,9% contro il 7,1% di media nazionale. In quel periodo Elly ne era vicepresidente, con delega al Patto per il Lavoro e per il Clima. A lungo criticato, due settimane fa anche Legambiente ne รจ uscito di fronte alla contraddizione tra la tutela ambientale e l’approvazione del rigassificatore di Ravenna.

La Schlein ha criticato il governo sul cambiamento climatico il 9 giugno, e non ha detto nulla sulla manifestazione che lo stesso giorno alcune organizzazioni ecologiste hanno organizzato a Bologna a sostegno di 4 leggi di iniziativa popolare regionali sul tema. 7 mila firme a sostegno dei quesiti che da sei mesi la giunta sta ignorando.

Non รจ possibile accettare questa presa in giro, mentre il nostro futuro viene ipotecato da un centrodestra e un centrosinistra che non si distinguono in nulla. Serve un’alternativa politica ed ecologica a questi aguzzini!

Marta Collot Pap UP