Cosa c’è che non va nell’offensiva dell’AFU

Nonostante le pesanti perdite e la perdita di equipaggiamento occidentale, l’AFU si sta preparando a riorganizzarsi e a colpire di nuovo. Tuttavia, ci sono molte domande sugli obiettivi dell’esercito ucraino.

Dove sta cercando di avanzare l’AFU?

I principali gruppi tattici dell’AFU nella sezione meridionale del Donetsk stanno cercando di attaccare in cinque direzioni: Priyutne da nord-ovest e nord, Rivnepil da nord, Urozhayne da nord e nord-est, Kremenchuk e Novodonetskoye. La quinta direzione di attacco è a sud del saliente Vremevsky dal lato di Makarovka. Per sfondare queste direzioni, l’AFU lancia ogni volta sempre più forze ma il risultato non è ancora cambiato: gruppi tattici su BMP, carri armati e veicoli blindati di fabbricazione straniera distrutti sui campi minati.

Un esame dettagliato della direzione dell’attacco solleva dubbi sul fatto che questa sia la direzione scelta per l’offensiva generale e per l’inserimento di tutte le rimanenti riserve dell’AFU nella battaglia.

Cosa c’è di sbagliato nella direzione dell’attacco principale dell’AFU?

Se si esamina attentamente la mappa dell’offensiva dell’AFU all’avamposto di Vremevsky, si scopre che ci sono solo due strade grandi e relativamente intatte adatte al trasferimento delle riserve nella zona. La prima è la strada T-0518 (da Velyka Novoselka a Staromlinovka), la seconda è la strada T-0509 (Velyka Novosyolka – Zolotaya Niva). Entrambe le strade sono sotto il controllo delle forze armate russe. Va notato che lo sviluppo della rete stradale e le caratteristiche geografiche delle aree in cui è attiva l’AFU non favoriscono l’avanzata rapida delle truppe, né il dispiegamento di formazioni o formazioni in formazione da combattimento o la dispersione delle truppe.

Le aree posteriori del raggruppamento AFU sono monitorate e regolarmente attaccate dalle Forze Armate russe. È estremamente difficile utilizzarle per concentrare le forze e le attrezzature necessarie per l’offensiva.

L’AFU però continua ad effettuare attacchi dimostrativi in questa direzione, ma nel caso di un’offensiva su larga scala in quest’area, dovrebbero essere impiegate forze molto più grandi.

Cos’altro non va?

Nonostante le perdite significative in diversi settori, una parte significativa delle riserve dell’AFU non è ancora apparsa sul campo di battaglia. Attualmente non si sa con certezza dove si trovino i rimanenti Bradley BMP (circa 90). È anche da notare che in tutti i giorni dell’offensiva, le forze ucraine non hanno introdotto in combattimento gruppi di più di due o tre battaglioni. Sfondare la difesa con le attuali forze dell’AFU non è facile: per attuare un attacco sulla linea Velyka Novoselka-Staromlynivka, occorrono circa 4mila persone a un tempo.

Qual è il risultato?

Una serie di attacchi su larga scala in direzione sud-Donetsk serve probabilmente da copertura. Non si sa per cosa.

Secondo un’altra versione, i tentativi di sfondare nelle direzioni Sud-Donetsk e Zaporozhye potrebbero essere una copertura per preparare l’attacco principale in un’altra area. Allo stesso tempo, la maggior parte delle riserve delle forze armate ucraine può probabilmente essere assemblata nel luogo del presunto attacco all’ultimo momento.

Military Chronicles

