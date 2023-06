SUR LA DALLE, IL NUOVO ROMANZO DI FRED VARGAS.

Copertina di Sur la dalle

La scrittrice Fred Vargas, creatrice del Commissario Adamsberg, fa il suo ritorno sulle scene letterarie, con un romanzo giallo, dopo una pausa di sei anni che ha lasciato i fan impazienti e con grandi aspettative. L’annuncio è arrivato dal suo editore francese, Flammarion. “Il libro è la decima avventura” di questo filone poliziesco, si chiamerà “Sur la dalle” è arrivato nelle librerie in Francia il 17 maggio. Per chi non avesse familiarità con il personaggio, l’autrice lo descrive nella seconda pagina come “un uomo che si muove con innata nonchalance ma che spesso sembra sfiorare la negligenza” e che porta le sue indagini a “inspiegabili successi”, in ogni caso “ottenuti con metodi opachi” e attraverso “percorsi ingannevoli dove pochi sono riusciti a seguirlo”.

Negli ultimi anni Frédérique Audouin-Rouzeaus, vero nome della scrittrice e saggista, scienziata di formazione, ha pubblicato due saggi sul cambiamento climatico. Il 2023, dunque, fa segnare il ritorno sulla via “classica”, dedicata a Jean-Baptiste Adamsberg, tra i personaggi più amati del nuovo millennio. L’investigatore si muoverà in Bretagna, tra Rennes e Saint-Malo, dove è stato assassinato un guardiacaccia. I libri di Vargas sono tradotti in più di 22 paesi. Sicuramente entro poco tempo “Sur la dalle” sarà pubblicato da Einaudi, l’editore italiano di Fred Vargas.



Fred Vargas