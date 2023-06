LO SCRITTORE CORMAC McCARTY E’ MORTO.

Cormac McCarty giovane

Cormac McCarthy, suo vero nome Charles Joseph McCarthy Jr., nacque a Providence il 20 luglio 1933 e morì a Santa Fe il 13 giugno 2023 a 89 anni. La sua scrittura non morirà.

Autore di buoni romanzi nel 2007 ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa per La strada,The Road. Sono tanti i suoi romanzi portati sul grande schermo. A cominciare da La strada e, soprattutto, da Non è un Paese per Vecchi. Diventato un capolavoro da Oscar a firma dei fratelli Coen. Il suo stile essenziale lo hanno fatto amare da cineasti.

Cormac McCarthy ha vissuto a lungo ai confini con il Messico e quell’ambiente gli ha ispirato la Trilologia della frontiera, Cavalli selvaggi, Oltre il confine, Città della pianura. Nella prefazione Alessandro Baricco ha scritto: ” Ogni tanto qualche scrittore riesce a cambiare le carte in tavola. Non si limita a scrivere bei libri. Scrive libri che sono mondi radicalmente diversi. Spalanca la geografia della scrittura. Negli ultimi vent’anni di tipi del genere non ne sono mancati: uno è Cormac McCarthy

Dopo molto tempo lontano dalla scrittura lo scorso anno Cormac McCarthy ha annunciato la pubblicazione di due nuovi romanzi, dal titolo The Passenger e Stella Maris. I due romanzi, , sono collegati fra loro. I protagonisti Alicia e Bobby Western, sorella e fratello. Il 2 maggio è uscito in Italia il primo dei due romanzi, tradotto con il titolo Il Passeggero. Il secondo verrà pubblicato, sempre da Einaudi, a settembre.



Copertina di The Passenger







Copertina di Stella Maris