Testimonianza shock sul naufragio a Pylos: 750 persone chiedevano di essere salvate

Naufragio a Pylos: 750 persone erano sulla nave e chiedevano di essere salvate da qualsiasi Paese, afferma Nawal Soufi, un’attivista che per prima ha informato le autorità greche e italiane della situazione a bordo, aggiungendo che l’imbarcazione era carica di 750 persone, che non rifiutavano il soccorso come sostiene la Guardia Costiera greca, ma chiedevano di essere salvate da qualsiasi Paese.

Secondo Alarm Phone, la prima persona a individuare la nave e a parlare con i passeggeri è stata proprio Nawal Soufi, un’attivista di Catania.

In un post su Facebook, l’attivista Nawal Soufi afferma di essere stata la prima a informare le autorità greche e italiane sulla situazione dei migranti a bordo della nave, che alla fine è affondata al largo di Pylos.

Nawal Soufi ha scritto ciò che le è stato comunicato dall’interno della nave, autorizzando i giornalisti a utilizzarla come testimonianza.

“Autorizzo i giornalisti che mi stanno contattando in questo momento a utilizzare questa dichiarazione per cogliere alcune dinamiche degli eventi che hanno avuto luogo ieri.

Il 13 giugno 2023, nelle prime ore del mattino, i migranti a bordo di un barcone carico di 750 persone mi hanno contattato e mi hanno raccontato la loro situazione. Dopo cinque giorni di viaggio, l’acqua era finita, il capitano dell’imbarcazione li aveva abbandonati in mare aperto e a bordo c’erano anche sei cadaveri. I migranti non sapevano esattamente dove si trovassero, ma grazie alla localizzazione istantanea del telefono Turaya, sono riuscita a scoprire la loro posizione esatta e ad avvisare le autorità competenti.

La situazione si è però complicata quando un’imbarcazione si è avvicinata, ha legato delle corde a due punti della barca e ha iniziato a lanciare bottiglie d’acqua. I migranti si sono sentiti in grave pericolo, perché temevano che le corde potessero far capovolgere l’imbarcazione e che lo sforzo a bordo per prendere l’acqua potesse farla affondare. Per questo motivo, si sono allontanati leggermente dalla nave per evitare un naufragio.

Durante la notte, la situazione a bordo è diventata ancora più drammatica: i migranti erano confusi e non capivano se si trattava di un’operazione di salvataggio o di un modo per mettere ancora più in pericolo le loro vite. Sono rimasto in contatto con loro fino alle 11 di sera, ora greca, cercando di rassicurarli e aiutarli a trovare una soluzione. Per tutto il tempo mi hanno chiesto cosa avrebbero dovuto fare e io ho continuato a dire loro che l’aiuto greco stava arrivando. Durante l’ultima telefonata, l’uomo con cui stavo parlando mi ha detto esplicitamente: “Sento che questa sarà la nostra ultima notte di vita”.

Quando i migranti sono stati leggermente allontanati dalla nave, non c’era l’intenzione di proseguire il viaggio verso l’Italia, perché non avrebbero saputo come navigare nelle acque italiane, visto che mancava il vero capitano della nave e continuavano a chiedere cosa fare. Avevano sicuramente bisogno di aiuto nelle acque in cui si trovavano e se mi avessero manifestato l’intenzione di proseguire il viaggio verso l’Italia, avrei ovviamente inviato informazioni a Malta, alla Grecia e all’Italia, ma i migranti non l’hanno mai detto.

È mai possibile che la fuga dei migranti dalla situazione di emergenza in cui si trovavano sia stata interpretata dalle autorità greche come una fuga dai soccorsi? Sono domande a cui non posso rispondere, ma posso assicurare che queste persone hanno sempre chiesto di essere salvate da qualsiasi Paese.

Questa è l’ultima posizione esatta inviata dal telefono di Turaya e comunicata a Malta, Grecia e Italia

Posizione alle 15.10 ora greca.

Lat N 036 Deg 008’059.660″ Lon E 021 Deg 002’009.749″

Per tutto il pomeriggio e fino alle 23 non ho fatto altro che rassicurare le persone che chiamavano dalla barca, spiegando che le autorità competenti avevano la posizione della barca da molte ore e che i soccorsi sarebbero certamente arrivati. Tutto ciò che dovevano fare era gestire la situazione di panico a bordo.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1926311704392978&id=100010425011901&ref=embed_post

In precedenza il portavoce della Guardia Costiera, Nikos Alexiou, ha dichiarato: “La parte esterna della nave era piena di persone, sospettiamo lo stesso per l’interno. Stiamo parlando di diverse persone, ma non possiamo fornire un numero esatto. (…) Quello che hanno visto i miei colleghi quando sono andati sul posto dimostra che la nave era sovraccarica, dato che le persone erano ammassate sul ponte. Non si può dare un numero esatto con certezza, ma sicuramente il numero è molto alto”.

Dove sono i sopravvissuti – A bordo di una nave PN i corpi recuperati

Ventisei persone sono in cura all’ospedale di Kalamata con ferite minori o ipotermia, sono tutti uomini, giovani e di mezza età, secondo l’ERT. Settantotto persone si trovano nei locali della Guardia Costiera e domani (15/6) saranno trasferite in un rifugio a Malakasa. I corpi ritrovati si trovano su una barca della Marina e si prevede che vengano trasferiti per l’esame forense a Corinto. Anche tre persone sono state trasferite alla Capitaneria di Porto di Kalamata per essere interrogate.

I media internazionali sul naufragio

Il network francese France24 ha riferito che almeno 78 migranti sono morti nel naufragio. Allo stesso tempo ha fatto notare che cresce il timore che il bilancio delle vittime possa aumentare.

Il Guardian ha titolato in prima pagina: “Almeno 78 morti mentre un’imbarcazione di rifugiati affonda al largo della Grecia”.

Decine di persone sono annegate dopo che un peschereccio che trasportava migranti si è rovesciato al largo della Grecia, ha riferito il network tedesco Deutsche Welle. Inoltre, una fonte del Ministero greco per la Migrazione e l’Asilo ha espresso il timore che il bilancio delle vittime e il numero dei dispersi aumentino.

La rete statunitense ABC News, in un post, sottolinea che è in corso un’operazione di salvataggio e fa riferimento a una stima di 700 persone a bordo del peschereccio.

Lo riferisce l’agenzia Reuters:

La Grecia è una delle principali rotte verso l’Unione Europea per i rifugiati e i migranti provenienti da Medio Oriente, Asia e Africa. Ma da quando il precedente governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis ha introdotto controlli più severi sui campi migranti del Paese, un numero maggiore di persone ha scelto di intraprendere un viaggio via mare più lungo e pericoloso dalla Turchia all’Italia passando per la Grecia.

Il ministero greco dell’Immigrazione ha accusato le reti internazionali di contrabbando di mettere in pericolo la vita dei migranti, mentre Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha invitato i governi a collaborare per creare percorsi sicuri per le persone in fuga dalla povertà e dalla guerra.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, quest’anno sono arrivati nei Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo circa 72.000 rifugiati e migranti, di cui la maggior parte in Italia e circa 6.500 in Grecia. Secondo le Nazioni Unite, quasi 1.000 persone sono morte o hanno perso la vita nel Mediterraneo quest’anno.

“La peggiore tragedia marittima degli ultimi anni in Grecia”.

In una dichiarazione congiunta, l’UNHCR e l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) esprimono il timore di centinaia di rifugiati e migranti morti e dispersi nella peggiore tragedia marittima degli ultimi anni in Grecia e chiedono un’azione coordinata e rotte sicure.

Chi è Nawal Sufi

Nawal Sufi è un’attivista italo-marocchina per i diritti umani che si occupa di migrazioni e lotta palestinese. È nata in Marocco da genitori marocchini nel 1988 e poi la famiglia si è trasferita a Catania, ai piedi dell’Etna, in Sicilia. Ha iniziato la sua carriera sociale all’età di 14 anni aiutando gli immigrati marocchini e i senzatetto italiani. Si è laureata in scienze politiche e relazioni internazionali mentre lavorava come interprete nei tribunali e nelle carceri siciliane.

È stato influenzata dalla lotta palestinese e dalla Primavera araba. Nel dicembre 2012 si è recata in Siria e ha guidato un convoglio umanitario che ha aiutato circa 800 famiglie che stavano cercando rifugio in Italia. Nel 2013 ha contribuito a un salvataggio nel Mediterraneo con a bordo centinaia di rifugiati siriani che rischiavano di annegare.

Per i documentari girati in Siria e Libia nel 2014 ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui i premi “Pioneer Woman – Donna di Frontiera” e “Border Woman” della giuria del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi e il Premio Cittadino Europeo. Nel 2017 ha vinto il premio per l’iniziativa “Artisans of Hope” sotto la presidenza dell’emiro Mohammed bin Rashid Al Maktoum a Dubai, un riconoscimento che mira a promuovere le competenze arabe che lavorano per un cambiamento positivo attraverso progetti e iniziative. Il notevole intento di una giovane donna è il soggetto del libro Nawal, l’angelo dei rifugiati, pubblicato in Italia nel 2015.