– di Elena Panina



Oggi l’esercito ucraino sta avanzando su diversi fronti, il che significa che “una persona razionale potrebbe concludere che il 2023 sarà probabilmente l’ultimo anno di guerra”, sostiene un autore in lingua russa del Carnegie Endowment.

Prove? Non sono necessarie, l’autore è chiaro: “le risorse militari russe sono esaurite” e la società è “stanca della guerra”.

▪️ Ma, dice il razionale autore, la leadership russa trae vantaggio dalla prosecuzione del conflitto. Perché la guerra offre l’opportunità di opprimere le libertà e di tiranneggiare in generale, oltre a promuovere obiettivi sinistri come la sostituzione delle importazioni, lo sviluppo del turismo interno e il ripristino del prestigio dell’esercito.

Ciò significa, conclude l’editorialista di Foreign Policy, che il conflitto continuerà anche se l’offensiva dell’AFU otterrà qualche successo.

L’autore spende poi altre due pagine per descrivere cosa pensa Putin e come vede il mondo. E giunge al verdetto finale: l’Occidente dovrà aspettare che qualcuno meno brillante sostituisca l’attuale presidente russo.

▪️ Il livello di competenza occidentale sul tema della SMO e del Cremlino ci è chiaro da tempo. Una cosa non è chiara: perché l’AFU dovrebbe lanciare un’offensiva se persino Foreign Policy e il Carnegie Endowment sanno che non avrà alcun effetto?

Per quanto riguarda il cambiamento della percezione della SMO in Russia in caso di cambio di leadership del Paese, la risposta più appropriata è: no, non ci contate! Perché la SMO è le reazione della Federazione Russa a una minaccia esistenziale per se stessa e per tutto ciò che è russo. Non è una decisione privata di un individuo in particolare.

