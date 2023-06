Il sindaco di Izquierda Unida che ha conquistato la provincia più conservatrice della Spagna

Come fare politica di sinistra con successo nel capoluogo di provincia spagnolo conservatore di Zamora: conversazione con Francisco “Paco” Guarido.

Intervista a cura di Carmela Negrete – Junge Welt

Lei è un sindaco di sinistra in una città conservatrice di destra. Lei dice di ricoprire il suo incarico con onestà e dedizione. Tuttavia, le sue misure politiche non incontrano l’opposizione di alcune persone? Qual è il segreto del suo ufficio?

Certo, ci sono sempre dei conflitti. Ma noi facciamo politiche di sinistra che possono essere comprese da tutta la popolazione, anche da chi vota per partiti conservatori come il Partito Popolare PP alle elezioni parlamentari spagnole. Abbiamo attuato politiche di sinistra sensate nel Municipio, senza polarizzare. Abbiamo praticato politiche economiche di successo che credo vadano a beneficio di tutti i cittadini di questa città, indipendentemente dal partito per cui votano a livello nazionale. Infatti, abbiamo attuato una rigorosa politica di austerità, i salari comunali sono modesti. Nel mio lavoro di custode guadagno quanto prima. Questo è generalmente accolto molto bene. Abbiamo saldato i debiti della città e pagato tutti i fornitori. L’amministrazione è ora trasparente e abbiamo aumentato il sostegno agli anziani. La popolazione di Zamora sta invecchiando, quindi ora spendiamo quasi il triplo rispetto al mio predecessore, quasi tre milioni di euro all’anno. Si tratta di una misura di sinistra, ma accolta con favore anche dagli elettori di destra. La gente vuole onestà, trasparenza e buona gestione.

Quali altre misure convincono i loro elettori, in parte di destra?

Tradizionalmente importante a Zamora è la “Settimana Santa” che precede la Pasqua. Prima del mio mandato, i sindaci della città erano presenti a tutti gli eventi religiosi di questo periodo e si inginocchiavano davanti all’immagine del Cristo crocifisso. Abbiamo messo radicalmente fine a questa pratica e separato completamente i doveri civici dalla religione. Allo stesso tempo, però, continuiamo a sostenere la “Settimana Santa”. Perché? Perché è un motore economico molto importante per la città. La sosteniamo anche più del precedente governo di destra, e questo ha impressionato i cittadini. Molti volevano anche che i politici smettessero di sfruttare la Settimana Santa per i propri scopi.

Le politiche di austerità non godono di una buona reputazione all’interno della sinistra. Tuttavia, lei afferma di non aver effettuato alcun taglio sociale. Cosa avete tagliato invece?

Per esempio, abbiamo ridotto al minimo i costi degli affari di rappresentanza. Si trattava di somme considerevoli per regali, viaggi, ecc. che abbiamo praticamente azzerato. Il Comune di Zamora ha un bilancio di circa 65 milioni di euro, e tradizionalmente circa il dieci per cento di questo veniva speso per questi scopi. Inoltre, gli stipendi di tutti i politici sono stati drasticamente ridotti. Abbiamo accorpato diversi servizi, ottenendo così una maggiore efficienza dei costi. Le tasse non sono state aumentate per otto anni, ma non le abbiamo nemmeno ridotte. In campagna elettorale siamo stati l’unico partito a dichiarare che dopo otto anni dobbiamo adeguarle all’indice dei prezzi al consumo per tenere conto dell’inflazione. Tutti gli altri partiti hanno promesso in modo populista di ridurre le tasse sulla proprietà e sui veicoli. Abbiamo affrontato la realtà e vinto le elezioni. I cittadini apprezzano l’onestà politica. Abbiamo detto chiaramente che possiamo sopravvivere per un po’ con questo bilancio, ma ora dobbiamo raccogliere un po’ di più per poter coprire i costi crescenti dei servizi.

Che impatto ha avuto la crisi immobiliare sulla sua città?

Nel 2011, prima che Izquierda Unida mi candidasse a sindaco, a Zamora c’era un piano urbanistico che favoriva la speculazione. Tutti i terreni acquistati dai costruttori aumentavano di valore e venivano sempre rivenduti. Qui non era diverso dal resto della Spagna. Questo piano, presentato dal Partito Popolare, sembrava essere una manna per tutti coloro che possedevano appezzamenti di terreno classificati come di nuova edificazione. Chiunque possedesse un appezzamento di questo tipo pensava di potersi arricchire, avendo solo il proprio terreno qualificato di conseguenza. Ma questa promessa non è mai stata mantenuta. Quando siamo arrivati al governo, questi appezzamenti non avevano più un valore elevato, ma i proprietari dovevano pagare tasse di proprietà più alte come se fossero edificabili e non destinati all’agricoltura. Il boom immobiliare ha arricchito pochi ma ha danneggiato molti. L’Associazione degli agricoltori ci ha chiesto di tornare all’ordine precedente, e così abbiamo riclassificato sei milioni di metri quadrati di terreni come agricoli. Sono molto orgoglioso del fatto che siamo riusciti a combattere la corruzione del PP.

In questo periodo si sono svolte grandi proteste in quasi tutta la Spagna nell’ambito del “Movimento del 15 maggio”. Di conseguenza, è stato fondato il partito Podemos, che in seguito è entrato in coalizione con la Sinistra Unita. Perché questo non è accaduto a Zamora?

Anche a Zamora ci sono state proteste del movimento “15M” e la Sinistra Unita (IU) le ha sostenute. A livello nazionale, il partito che ha beneficiato delle proteste è stato Podemos. Qui a Zamora, invece, siamo rimasti fedeli a Izquierda Unida, che comprende il Partido Comunista de España (PCE). Abbiamo lottato. Podemos è stato fondato nel 2014, ma abbiamo conquistato il municipio nel 2015. Abbiamo un nome conosciuto e rispettato nella società. Podemos si è ormai esaurito come un palloncino che perde; a Zamora il partito non ha mai avuto un solo deputato. Forse la collaborazione delle due organizzazioni come Unidas Podemos (UP) è stata un errore. In ogni caso, abbiamo mantenuto il nostro marchio e abbiamo avuto successo. La gente qui ci capisce.

Che influenza ha avuto la partecipazione della Sinistra unitaria al governo a livello nazionale?

Purtroppo molto poca. Zamora si trova in Castilla y León, una regione con un forte esodo di popolazione, simile a molte altre parti della Spagna, come la Galizia e l’Estremadura. La pianificazione territoriale non è praticamente cambiata, sia che governino PSOE e UP sia che governi il PP. Spesso ci viene chiesto se la colpa dell’esodo della popolazione sia dei municipi. La risposta è no. Né a Zamora con la IU né a Salamanca con il PP. La ragione è la politica dello Stato e il modello economico capitalista dominante. Unidas Podemos potrebbe avere un’influenza su alcune politiche di sinistra. Affinché la gente torni nelle nostre regioni, è necessaria una strategia mirata di politica industriale e un sostegno all’agricoltura. Unidas Podemos ha adottato misure positive come l’aumento del salario minimo e delle pensioni, la tutela dei diritti civili e altre misure. Tuttavia, il governo spagnolo non ha salvato la nostra regione dal declino economico in cui si trova.

Di recente in Germania si è parlato molto di fragole spagnole e della campagna del PSOE contro il PP in Andalusia, poiché i conservatori sostengono la legalizzazione dei pozzi illegali. Eppure il PSOE ha tollerato questa pratica per anni. Come valuta questa situazione?

Ci sono cose che non sono cambiate nel PSOE. Il fatto che Unidas Podemos sia al governo non può cambiare tutto. Il problema delle fragole è simile a quello che sta accadendo attualmente in Castiglia e León, soprattutto a Zamora. In queste zone spopolate è stata favorita l’industria, ad esempio l’allevamento in fabbrica e la costruzione di enormi centrali solari ed eoliche. Non possiamo produrre energia per altre regioni a scapito del nostro spazio. Chiediamo energie rinnovabili a livello locale. Le piccole imprese agricole sono costrette ad abbandonare in massa perché non riescono a sopportare la pressione economica. Il prezzo del latte non copre i costi di produzione. Questi sono problemi di politica nazionale. Zamora è una città di servizi che vive per e dei villaggi vicini. La gente spende qui i propri soldi, ma attualmente c’è uno stato di declino.

Come ha risposto la sua amministrazione al fenomeno per cui le regioni che vivono di agricoltura impiegano molti lavoratori migranti che spesso lavorano in condizioni pessime?

A Zamora non ci sono molti migranti. Nei villaggi, i migranti assumono lavori che altri non vogliono fare. Penso che la migrazione sia molto positiva nelle regioni con bassi tassi di natalità. Senza la migrazione non riusciremmo nemmeno a pagare le pensioni. I migranti sono forza lavoro di cui abbiamo bisogno qui. Tuttavia, a causa della mancanza di opportunità di lavoro, non sono molti. Nel nostro Paese, molti immigrati lavorano nell’assistenza domiciliare. La destra sostiene che ci stanno portando via il lavoro. Ma questa è solo una bugia.

Avete organizzato eventi di commemorazione storica della dittatura franchista nella conservatrice Zamora?

All’inizio avevamo un po’ paura di questi temi, pensando che potessero essere rifiutati da questa società di destra. Ma non potevamo ignorare questo tema. Attuare la legge sulla commemorazione storica era un dovere per noi, indipendentemente dal fatto che fossimo compresi o meno. E naturalmente ci si aspettava che lo facessimo anche nei circoli di sinistra. Alla fine, tutto è andato molto bene. Nel 2018 e nel 2020 abbiamo commemorato i dipendenti comunali che furono licenziati o uccisi durante la dittatura, dal 1936 in poi, semplicemente perché appartenevano a partiti di sinistra. Questa misura è stata sostenuta anche dal PP. È affascinante vedere che se si spiega loro le cose con calma, anche le persone di destra possono essere perspicaci. Che si verificasse una situazione del genere era imprevedibile. Altri partiti come Podemos avrebbero certamente proceduto in modo diverso, più diretto, senza spiegare il piano. Noi abbiamo educato e quindi conquistato la maggioranza. Così siamo riusciti ad apporre una targa commemorativa al cimitero senza che ci fossero disordini.

Ci sono rappresentanti di Vox nel consiglio comunale di Zamora?

Dopo le elezioni comunali di maggio, è la prima volta che hanno un rappresentante, e pensiamo che faranno come ovunque siano rappresentati. Si interessano solo di caccia, corrida e simili, ma non hanno proposte concrete. Non si preoccupano di nulla, vogliono fomentare il popolo per far votare Vox in parlamento. In Castilla y León formano il governo regionale con il PP da due anni, ma non fanno nulla per la gente comune, anzi. Hanno messo a disposizione il Ministero del Lavoro e hanno tagliato i fondi dell’agenzia per l’impiego, cosicché i municipi non sono più autorizzati ad assumere disoccupati. Si tratta di una misura di cui hanno beneficiato migliaia di persone nella nostra regione, che hanno ottenuto posti di lavoro regolari per la manutenzione di strade e parchi, ad esempio. Sono contro i sindacati e stanno semplicemente facendo un pessimo lavoro qui in Castilla y León.

La polarizzazione politica a livello nazionale raggiungerà anche Zamora?

Non posso dirlo con certezza. Lo vedremo quando riprenderemo il nostro lavoro dopo le elezioni.

Cosa sta facendo il governo regionale del PP e di Vox nei settori della sanità e dell’istruzione?

Ci sono sempre meno medici e l’assistenza sanitaria è uno dei maggiori problemi della nostra regione. I cittadini, sempre più anziani, non riescono a gestire i nuovi sistemi telefonici e la digitalizzazione. E purtroppo il PP ha vinto dove si vedeva peggio. Anche nei luoghi in cui nel 2022 si sono verificati i peggiori incendi boschivi di tutta la Spagna, la maggioranza delle persone ha votato per il PP e Vox. È un comportamento di voto inspiegabile, perché votano per chi taglia i loro benefici. Il PP è responsabile dell’istruzione. Il partito è comunque diverso da quello a cui mira Vox, che in generale vuole intervenire in questo settore.

Vox vuole fermare o almeno regolamentare l’educazione sessuale nelle scuole. Questa discussione esiste anche all’interno della sinistra. Ci sono persone di sinistra che pensano che sia controproducente affrontare temi come la transessualità se la società non è preparata ad affrontarli. Condividete questa opinione?

No, non lo faccio. Questi temi sono importanti. Sono diritti civili per i quali bisogna lottare. Bisogna affrontare la questione con molta calma. Forse non è sempre stato così in Spagna negli ultimi tre anni. Se si spiegano bene alla società le preoccupazioni femministe, queste saranno accettate. Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi tre anni, ma non c’era abbastanza educazione. Vox ne ha approfittato e la reazione si sta ritorcendo contro di noi come un boomerang. Podemos ha perseguito il giusto obiettivo, ma senza fornire la necessaria educazione. La sinistra deve affrontare questi temi, ma in modo calmo e sobrio e in modo che la gente capisca, perché altrimenti ci saranno reazioni che verranno sfruttate dalla destra.

La questione della guerra ha un ruolo per lei come politico locale?

Per questo ci sono i leader dell’UI a livello nazionale che possono parlarne meglio. L’unica cosa che posso dire è che la guerra sta causando molte sofferenze ai lavoratori di tutta Europa, ma anche qui a Zamora, perché c’è stato un aumento brutale dei prezzi. Questa guerra deve essere fermata e più sosteniamo la fornitura di armi all’Ucraina, più a lungo durerà.

Pensa che l’idea di aprire supermercati pubblici sia buona?

L’idea può essere buona, ma trovo difficile immaginare come possa inserirsi nella nostra struttura sociale. Ci sono belle proposte che sembrano buone in teoria, ma chi lavora nell’amministrazione deve verificare se è possibile. Dovrebbe essere organizzato a livello nazionale. I municipi non ne hanno la capacità.

Le piacerebbe entrare nella politica nazionale?

No, assolutamente no. Ho già 65 anni e sono sindaco da otto anni. Probabilmente resterò in carica per altri quattro anni, poi la mia vita politica finirà. Inoltre, ho il mio partito e non sono favorevole alle coalizioni elettorali, perché credo che si siano rivelate negative. Rispetto la leadership dell’UI a livello nazionale perché c’è una maggioranza democratica a favore delle sue politiche. Ma purtroppo il nostro partito sta gradualmente scomparendo nelle coalizioni elettorali, anche con la nuova alleanza Sumar