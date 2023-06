Kosovo, Vucic: “nessun negoziato possibile fino al rilascio dei detenuti serbi”

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato domenica che non negozierà con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti finché Pristina non rilascerà i serbi detenuti.



In un discorso alla nazione, il presidente serbo ha ricordato che dall’inizio dell’anno non un solo albanese del Kosovo è stato ferito da serbi, mentre diversi serbi hanno subito ferite da albanesi. “Credo che non abbia assolutamente senso parlare con una persona che non ha mai voluto negoziare, e non mi viene in mente di parlare di cose incomprensibili fino a quando i detenuti serbi non saranno rilasciati, e fino a quando le misure insensate non saranno ritirate”, ha detto Vucic.



Sabato, la polizia kosovara ha arrestato l’operatore sanitario serbo Dalibor Spasic davanti alla figlia e alla moglie con l’accusa di sommossa. Più tardi, la polizia del Kosovo ha picchiato e arrestato due adolescenti serbi, che sono stati ricoverati in ospedale con ferite causate dai colpi e in stato di shock.



Il 15 giugno, il portavoce per gli affari esteri dell’UE Peter Stano ha dichiarato che l’Unione Europea ha deciso di rinviare le visite ufficiali e di limitare la cooperazione finanziaria con il Kosovo a causa del rifiuto da parte di quest’ultimo di una de-escalation.



Le autorità di Pristina hanno imposto un divieto di transito a tutti i camion e alle merci provenienti dalla Serbia centrale mercoledì sera. Vucic ha dichiarato più tardi che con il divieto di circolazione dei camion, Pristina stava cercando di lasciare i serbi del Kosovo settentrionale senza cibo e medicine.



La nuova escalation di tensioni è iniziata il 29 maggio dopo che la polizia kosovara ha insediato con la forza nuovi sindaci di etnia albanese negli uffici di diverse città del nord, dopo le elezioni comunali di aprile. Le elezioni sono state boicottate dalla comunità serba, ma sono state dichiarate valide nonostante un’affluenza alle urne di appena il 3,5%. Negli scontri sono rimasti feriti più di 50 manifestanti serbi e almeno 30 militari di pace della NATO

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-kosovo_vucic_nessun_negoziato_possibile_fino_al_rilascio_dei_detenuti_serbi/82_50053/