Sulle orme di Vandana Shiva: ecofemminismo in pratica

Hayu Dyah è una giovane donna giavanese e presidente di Mantasa, una ONG indonesiana con sede a Java. L’obiettivo di Mantasa è combattere la malnutrizione di donne e bambini, ancora diffusa nell’Indonesia moderna. Hayu ha testato più di 700 piante selvatiche ricche di vitamine e sostanze nutritive; gira regolarmente i villaggi per mostrare alle donne come cucinare e trovare queste piante scambiando con loro conoscenze e nuove ricette.

Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Vandana Shiva insieme ad alcune rappresentanti del movimento internazionale Diverse Women for Diversity, in una conferenza stampa a Roma, ha lanciato il Manifesto dell’Ecofemminismo appellandosi a una convergenza del potere delle donne al potere della natura.

Mantasa lavora da più di dieci anni per creare quella convergenza di poteri, la collaborazione tra donne e tra donne e natura. Hayu puoi dirci come hai fatto?

Mantasa esiste dal 2009 e, come hai detto prima, abbiamo lavorato principalmente con donne locali e indigene in Indonesia per affrontare il problema della malnutrizione utilizzando piante selvatiche ed è stato un viaggio molto ricco per le famiglie.

Quando ero giovane e andavo nei villaggi pensavo che avrei mostrato loro come usare queste piante ma in realtà era il contrario, ho imparato molto da queste donne sulla saggezza e la conoscenza e gli aspetti nutritivi di queste piante selvatiche commestibili. Quindi è stato un processo di apprendimento per me. Ora penso che si tratti più di uno scambio di conoscenze: il mio background è sulla tecnologia della nutrizione e posso condividere con loro la mia esperienza sulla nutrizione e su come prevenire la perdita dei nutrienti durante la lavorazione delle piante selvatiche commestibili, e loro condividono con me le loro ricette tradizionali.

Recentemente, sto lavorando con donne indigene in due regioni a East Nusa Tenghara sulle isole di Ende e Alor. Questo progetto si chiama “Scuola di piante selvatiche commestibili” ed è una scuola incentrata su come le donne indigene stiano facendo la propria ricerca e documentazione sulle conoscenze tradizionali che le circondano.

Il potere della conoscenza in questo caso è nelle mani delle donne, quindi non devono aspettare che ricercatori esterni alla comunità facciano la ricerca, ma devono farlo da sole e sono loro a dare il permesso quando c’è un ricercatore esterno. Le donne vogliono chiedere dati o informazioni su casi come la biopirateria, è successo molto in tutto il mondo, e vogliono anche rivendicare la loro conoscenza sulle piante perché penso che il ruolo delle donne nel sistema alimentare non sia visto correttamente, il loro ruolo è ancora molto invisibile.

Quello che vedo nei villaggi di Alor e di Ende, è come queste donne ogni giorno vadano in giro per il villaggio solo per assicurarsi che tutti siano nutriti per la giornata. Vanno nel bosco e nell’orto e quando tornano dal bosco non vanno subito a casa ma si fermano per strada a visitare i vicini o le famiglie e offrono tutto ciò che vogliono prendere dalla loro cesta. Penso che sia un ruolo sociale molto importante e un bellissimo rapporto tra donne, natura, vicini e famiglia.

Ho saputo che Mantasa è stata selezionata dalla Women’s Earth Alliance negli Stati Uniti e poi hai lavorato insieme a Navdanya e altri organismi internazionali. Puoi parlarci di queste collaborazioni? Come hanno migliorato il tuo lavoro?

Mi hanno davvero aiutato a concentrarmi sulla mia visione, continuano a ricordarmi di allinearmi al mio lavoro e mi aiutano anche a gestire la mia organizzazione e anche a connettermi con altre reti. Sono stata selezionata come loro borsista nel 2021 dalla Women’s Earth Alliance e quest’anno collaboreremo di nuovo, infatti, l’anno scorso abbiamo collaborato a un piccolo progetto chiamato “Indigenous people literacy” abbiamo coinvolto i giovani della comunità indigena all’interno del villaggio in Ende.

Al giorno d’oggi, i giovani hanno i loro problemi perché non sanno molto della propria cultura e molti di loro non sanno come utilizzare le piante selvatiche. Non conoscono il nome delle piante e come usarle nella medicina o come cibo o come fibra o altro, quindi è frustrante. È anche una fonte di frustrazione per gli Anziani perché pensano che ai giovani non importi più della propria cultura, quindi qui c’è un divario tra la giovane generazione e la vecchia generazione. Nel seminario dell’anno scorso li abbiamo riuniti e abbiamo potuto vedere quanto fossero felici gli Anziani. Questo è il momento che stavamo aspettando! I giovani sono venuti da noi e hanno chiesto della loro cultura, di che tipo di cibo c’era 50 anni fa, 30 anni fa e così via. Quest’anno continueremo il progetto con le donne della “Scuola delle piante selvatiche commestibili” con la Women’s Earth Alliance.

Per quanto riguarda Navdanya, la nostra ultima collaborazione in realtà penso sia stata nel 2017 quando siamo stati in tournée a Yogyackarta e Bali riguardava l’agricoltura rigenerata, ma ho intenzione di lavorare di più con loro per unirmi alla “Scuola di piante selvatiche commestibili” perché Navdanya ha fatto molto bene nel costruire banche di semi nelle comunità in tutta l’India, quindi vorrei che venisse replicato in Indonesia.

La “comunità degli indigeni”, in Indonesia, è l’unica che può detenere i semi, in altre parole, sono i gestori dei semi. Amministrano le famiglie, ad esempio se vai ad Alor Island hanno dozzine di formule su come rendere i loro semi più forti in cinque o dieci anni. Penso che sia fantastico, è qualcosa che dobbiamo scavare di più dalla conoscenza di queste donne.

Ricordo che quando ci siamo incontrate nel 2015 Mantasa aveva organizzato il tour Seeds Freedom di Vandana Shiva e l’occasione era che a Java, a Keliki, un gruppo di contadini era appena uscito di prigione perché accusato del “reato” di scambiare i semi. Poiché poche persone lo sapevano, hai voluto attirare l’attenzione su ciò che stava accadendo tra i coltivatori e le sementi (e la Monsanto) e sei stata molto fortunata che Vandana abbia accettato il tuo invito a venire a Java e Bali. Da allora la collaborazione è cresciuta tra Mantasa e Vandana e dopo un po’ Vandana ha invitato te e gli agricoltori a raggiungerla a Dehradun all’Università della Terra.

Esattamente, quello è stato un momento molto emozionante, ho portato dieci persone dall’Indonesia in India e per tutti loro era la prima volta fuori dall’Indonesia e non parlavano inglese! È stato impegnativo tradurre dall’inglese all’indonesiano, ma alla fine della giornata lavoravano felicemente scambiandosi conoscenze con gli altri, che venivano da ogni parte del mondo.

Vandana Shiva lo scorso 5 giugno a Roma, ha ricordato:“Le donne sono quelle che hanno sempre difeso la natura a partire dal movimento indiano Chipko, quando negli anni ’70 le donne himalayane abbracciavano gli alberi per evitare che venissero abbattuti dalle motoseghe. Le donne e la natura sono colonizzate dalle stesse forze che sostengono, da un lato, che la natura è morta e, dall’altro, che le donne sono passive, sono oggetti.

Le donne capiscono quando inizia la distruzione di un ecosistema e soprattutto capiscono che ci sono altri modi di produrre cibo che non uccidono la vita sulla terra. Le donne sono anche le prime produttrici, le prime produttrici economiche, attraverso l’economia della cura.

Donne e natura si uniscono in un sistema creativo a differenza della colonizzazione che è un sistema violento. Quindi la rivoluzione è la convergenza del potere della terra e delle donne. Questo in poche parole è ecofemminismo”.

