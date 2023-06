Gli Stati europei vogliono poter spiare i giornalisti per motivi di “sicurezza nazionale”

I governi dell’Unione Europea (UE) vogliono consentire la sorveglianza dei giornalisti e dei loro interlocutori, anche attraverso l’uso di software spia, se le autorità di sicurezza lo ritenessero necessario. Lo affermano i documenti dei negoziati in corso nell’UE sulla legge europea sulla libertà dei media, consultati da Investigate Europe, netzpolitik.org e Follow the Money.

Fonte: Insurgente*

La legge europea sui media, proposta dalla Commissione europea lo scorso settembre, mira a proteggere i giornalisti e i media dal controllo politico dei governi e dei proprietari. Questi stanno visibilmente mettendo in pericolo la libertà di espressione e la diversità dei media in diversi Paesi dell’UE, soprattutto in Polonia e Ungheria, ma anche altrove, come avvertono da anni esperti come gli autori dell’annuale Media Pluralism Monitor dell’Istituto universitario europeo di Firenze.

Per un’informazione critica e indipendente è indispensabile che i giornalisti siano in grado di proteggere se stessi e le loro fonti dalla sorveglianza, anche da parte delle autorità statali. Per questo motivo l’articolo 4 della proposta di legge dell’UE vieta esplicitamente le misure coercitive nei confronti dei giornalisti per rivelare le loro fonti, nonché la sorveglianza delle loro comunicazioni e l’uso di software spia sui loro computer e telefoni.

Ma nel Consiglio dell’UE, dove i rappresentanti dei 27 governi dell’UE negoziano a porte chiuse, il governo francese ha chiesto un’inversione dell’articolo 4. In modo che lo spionaggio dei giornalisti e l’uso di software spia contro di loro possa essere consentito, se giustificato dalla “sicurezza nazionale”.

Due anni fa, un’indagine congiunta di media come The Guardian, Le Monde e il Washington Post ha mostrato come gli agenti statali in diversi Paesi abbiano usato il programma di spionaggio Pegasus contro i cittadini, compresi i giornalisti in Ungheria e in altri Paesi. In Grecia, l’anno scorso è emerso che diversi giornalisti sarebbero stati presi di mira dallo Stato utilizzando la tecnologia di spionaggio Predator. In Spagna, invece, le autorità avrebbero utilizzato software di spionaggio contro i giornalisti che si occupavano del movimento indipendentista catalano.

In risposta a queste rivelazioni, il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale d’inchiesta sulla questione e ha chiesto di vietare la vendita di software spia fino a quando non sarà chiaramente definito per legge in quali casi eccezionali può essere utilizzato dallo Stato.

Ma sembra che alcuni governi dell’UE non si curino delle preoccupazioni del Parlamento. I governi di Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Lussemburgo e Grecia hanno esplicitamente sostenuto la richiesta francese di un’eccezione per la sicurezza nazionale all’articolo 4, secondo il rapporto diplomatico tedesco del gruppo di lavoro del Consiglio competente del 17 aprile. Nessun altro rappresentante governativo dell’UE ha sollevato obiezioni. Di conseguenza, il governo svedese, che attualmente presiede il Consiglio, ha aggiunto un paragrafo nell’ultima versione della bozza di legge in cui si afferma che l’articolo 4 “non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale”.

Alla domanda sulle ragioni del sostegno alla controversa disposizione, un portavoce del ministro tedesco della Cultura e dei Media, Claudia Roth, ha spiegato che il suo scopo è solo quello di garantire che “le competenze degli Stati membri nel campo della sicurezza nazionale, come stabilito dal Trattato UE, non vengano intaccate”.

Ma la Federazione europea dei giornalisti sostiene che ciò è fuorviante. A differenza dei Trattati dell’UE, afferma l’organizzazione, “l’attuale proposta del Consiglio non contiene alcuna disposizione sulla protezione dei diritti fondamentali”.

Il portavoce di Roth ha aggiunto che nei prossimi negoziati il governo tedesco cercherà di proteggere la diversità dei media. “È anche nel nostro interesse garantire che ciò non crei una porta per restrizioni ingiustificate”, ha sottolineato.

Un portavoce del governo olandese non ha spiegato il motivo del sostegno all’eccezione, ma ha sottolineato che la sicurezza nazionale è una questione strettamente statale e che il quadro giuridico olandese è solido a questo proposito. Il governo francese non ha risposto alle richieste di commento dei giornalisti.

Il giornalista greco Thanasis Koukakis, una delle tante vittime dello spionaggio, non sopporta l’eccezione proposta per la sicurezza nazionale. Ha scoperto che il programma di intercettazione Predator era stato installato sul suo smartphone nell’estate del 2021, mentre indagava sul riciclaggio di denaro e sulla corruzione presso la banca greca Piraeus. In seguito ha saputo che anche i servizi segreti greci lo stavano monitorando.

“Il mio caso dimostra quanto sia facile usare la sicurezza nazionale come pretesto per minacciare i giornalisti e le loro fonti”, afferma Koukakis, aggiungendo che “sarebbe molto deludente se l’UE approvasse una legge che legalizza tali misure senza controllo esterno o scrutinio pubblico”. Questa non sarebbe l’Europa della Carta dei diritti fondamentali dell’UE”.

Sophie in’t Veld, eurodeputata liberale olandese a capo della commissione d’inchiesta del Parlamento europeo su Pegasus e altri software spia, definisce “un disastro” le recenti modifiche apportate dai governi dell’UE alla bozza di legge sui media. Il concetto di sicurezza nazionale serve come “assegno in bianco”, mentre ciò che serve davvero è un “quadro giuridico chiaro”.

Katarina Barley, socialdemocratica tedesca e vicepresidente del Parlamento europeo, è d’accordo. Secondo lei, dovrebbe essere possibile monitorare anche i membri di professioni protette, come giornalisti e avvocati, in caso di reati gravi imminenti. Ma deve sempre esserci “un organo indipendente” che “verifichi in ogni singolo caso se ci sono motivi concreti di sospetto”. E, naturalmente, deve esserci una verifica a posteriori se la sorveglianza era giustificata o meno. “Le eccezioni generali senza ulteriori precauzioni non sono accettabili”, critica Barley.

Ma un’eccezione generale è ciò che si prospetta ai governi dell’UE la prossima settimana, quando è prevista l’adozione di principio della posizione del Consiglio sulla legge europea sulla libertà dei media. Tuttavia, la legislazione finale dell’UE dovrà essere approvata sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo. È possibile che il Parlamento, nei negoziati con il Consiglio, sottoponga questa eccezione a un quadro giuridico rigoroso, afferma Barley. “Ma non è una cosa sicura”, ammette.

*Questo rapporto fa parte di Council Secrets , un progetto Investigate Europe che esamina il funzionamento interno e il processo decisionale segreto del Consiglio dell’Unione Europea. Il rapporto è stato preparato da Investigate Europe, Netzpolitik.org e Follow The Money. Oltre a infoLibre, i media che collaborano a questa testata sono Der Tagesspiegel (Germania), Publico (Portogallo), Reporters United (Grecia) e Il Fatto Quotidiano (Italia)