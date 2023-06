Israele può fare ciò che vuole.

LE COSE CHE NON VI DIRANNO MAI E CHE RENDONO LE ARGOMENTAZIONI SULLA DIFESA DELL’UCRAINA FALSE E IPOCRITE.

Oggi 5 giovani palestinesi sono stati assassinati da Israele.

In Palestina c’è stato un raid delle forze di occupazione israeliane nel campo profughi di Jenin: 93 feriti, molti dei quali gravi, e 5 giovani assassinati: Ahmed Yusef Saqr, di soli 15 anni; Qais Majdi Adel Jabarin, 21 anni; Khaled Azzam Asa’sah, 21 anni; Qassam Faisal Abu Sariya, 29 anni; Ahmad Draghnah, originario di Tubas.

Non ci sarà nessuna trasmissione su questo perché Israele ha ragione a prescindere. Non importa che decine di risoluzioni dell’Onu abbiano dichiarato la illegittimità delle sue azioni. Israele è alleato strategico degli USA, quindi può fare ciò che vuole.

Per quanto mi riguarda basta questa questione della Palestina per dare credibilità zero alle argomentazioni che gli USA, la Nato e anche il governo italiano usano nei confronti dell’Ucraina.

Se c’è un popolo a cui da decenni vengono calpestati tutti i diritti a partire da quello di avere una propria terra sono i palestinesi.

Siccome gli Stati Uniti, la Nato non solo non hanno mai fatto nulla contro questo scempio, ma lo hanno appoggiato, quando vengono a parlarci di tutela della sovranità territoriale e di democrazia fanno semplicemente ridere, non sono credibili. Infatti le ragioni della guerra sono ben altre.

Claudio Grassi SI