Kairan Quazi: Space X a 14 anni. Beato capitalismo, che permetti questi miracoli!

Il 9 maggio Kairan Quazi, pubblica su sul suo profilo Instagram questo post:



«Prossima fermata… SpaceX!!! Ho accettato un posto come Software Engineer in una delle aziende più cool del pianeta! Seguimi su LinkedIn. Grazie a tutti per continuare a seguire il mio folle viaggio!».



Kairan Quazi ha 14 anni. È un genio. A 2 anni parlava correntemente. Al nido raccontava ai compagni e alle maestre le notizie ascoltate alla radio. A 9 anni, dalla terza elementare è passato direttamente all’università, al Las Positas College di Livermore, in California. Entro giungo si laureerà alla Santa Clara University School of Engineering. E poi entrerà alla SpaceX di Elon Musk.



La notizia è stata ripresa da tutti i giornali americani: Usa Today, Los Angeles Times, Fortune. CBS, con coraggio, ha annunciato: È un bambino prodigio. Epifania in California: è nato un bambino prodigio.



La notizia è stata ripresa in tutto il mondo: The Guardian, Spiegel, Berliner Zeitung, The Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung. La Nazione, Vanityfair.



Abbiamo bisogno di queste buone notizie. Ci consola sapere che i giovani – i giovanissimi – hanno talento, che studiano, si impegnano, pensano e creano, per sé e per l’umanità. E che se girano in Lamborghini – ma non girano in Lamborghini, perché sono piegati sui libri dalla sera alla mattina, – se montano una Lamborghini, è perché se lo meritano, perché studiano e guadagnato molto, moltissimo, e hanno diritto di spendere i propri soldi come meglio credono.



Beato capitalismo, che permetti questi miracoli! Che sai trasformare le 24 ore di lavoro di una persona nella forza e nello stipendio di mille braccia; di più, di 10 mila braccia; di più, di un milione di braccia. Beato capitalismo che sai raccontare questa buona novella urbi et orbi, che sai come stendere un velo di pietà sopra le sofferenze di chi lavora, di chi, negli stabilimenti crea le Tesla e le Jeep, ma la fa con le mani e con testarda brutalità. Beato capitalismo che sai tramutare la fuffa in Stock option e il lavoro in miseria

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-kairan_quazi_space_x_a_14_anni_beato_capitalismo_che_permetti_questi_miracoli/34357_50083/