La censura filo NATO di Wikipedia

I p38punk, wikipedia, la NATO (?)

Qualche anno fa la voce wikipedia relativa ai p38punk è stata cancellata dall’utente HyperGio.

Ovviamente la cosa un pochino ci è dispiaciuta, visto che oltre i 30 e passa anni di attività i p38punk soddisfano i requisiti richiesti da wikipedia per la registrazione della voce (dischi pubblicati, passaggi in radio, live, etc).

Con un pizzico di grottesco in più, dato dal fatto che il nostro nome ricorre in più voci iitaliane e estere della cosiddetta enciclopedia libera in relazione a brani o a collaborazioni.

Un esempio principe lo possiamo trovare nella nostra versione di fischia il vento, citata praticamente da tutte le versioni di Wikipedia (stranamente meno quella italiana).

Una breve discussione con l’amministratore in questione per ricevere la sentenza inappellabile, in merito alla quale nonostante gli anni di militanza (usa proprio questo termine) e i requisiti a suo giudizio noi non saremmo enciclopedici.

Un pò di dispiacere, ma in fondo non è la fine del mondo per un gruppo punk non essere “enciclopedici“.

Abbiamo iniziato quando wikipedia non c’era, possiamo continuare a farlo anche senza una voce tutta nostra e in breve dimentichiamo il fatto.

Fino a qualche giorno fa quando un articolo de “Il Fatto Quotidiano” che parlava di un tentativo di censura, poi trasformato in linciaggio, subito dal Prof. Orsini ben più illustre, noto e serio di noi ad opera di un amministratore di wikipedia che rispondeva al nome di HyperGio.

Lo stesso che a suo tempo si occupò di noi.

Leggendo l’articolo scopriamo con nostra sorpresa che questo divulgatore nella vita fa ben altra occupazione e citiamo testualmente l’articolo : “HyperGio, utente che alcuni “leak” di pubblico dominio fanno collegare a un analista della Nato Communications and Information Agency (contattato dal Fatto, non ha voluto replicare, rendendosi poi irrintracciabile sui social).”

Visto il nostro impegno politico, mai nascosto, ora si spiegano molte cose.

Bene, per noi essere censurati da un tipo del genere è solo un’altra medaglia da appendere al petto. Senza volersi minimamente paragonare ad Orsini (a cui va la nostra solidarietà), il cui contributo e la cui levatura sono infinitamente superiori alla nostra.

Lungi dal voler piagnucolare in cerca di solidarietà (in fondo hanno solo cancellato la nostra voce, mica ci hanno ucciso il gatto), la morale che vorremmo ricavare e condividere con voi da questa storia è la seguente:

Vigilate, soprattutto quando vi sbandierano sotto gli occhi una libertà (e la conoscenza è una forma di libertà) conquistata senza nessuna lotta.

Coloro che si riempiono la bocca con la parola “libertà“, generalmente sono i primi che cercheranno di togliervela.

Se è possibile con il vostro stesso supporto.

Quindi, la prossima volta che aprirete il borsellino per fare una donazione ad un progetto così colossale come wikipedia, chiedetevi se i due eurini di cui state per privarvi, gli siano davvero così necessari e se non gli arrivino già altre donazioni da qualcuno con disponibilità economiche ben superiori alle vostre.

Ovviamente invitiamo tutti coloro che si sentano fatti oggetto del medesimo trattamento, per i medesimi motivi a fare le loro verifiche e nel caso a rendere pubblici i fatti, come stiamo facendo noi.

I soprusi dei potenti vivono sul silenzio del popolo!

Di seguito incolliamo il link all’articolo del fatto.

buona lettura.

