Breaking news. Discorso di Putin alla nazione. Insurrezione della Wagner “Questa è una pugnalata alle spalle per il nostro popolo”.

Il presidente Putin ha parlato in diretta in televisione e dopo avere elogiato il valore dei soldati della Wagner nelle battaglie compiute,ha condannato ogni azione che può portare al conflitto tra componenti dell’esercito e della compagnia Wagner.Putin ha ribadito che le autorità non permetteranno che si ripeta una scissione in Russia.

“Questa è una pugnalata alle spalle per il nostro popolo”.

“Abbiamo affrontato il tradimento, ambizioni esorbitanti hanno portato al tradimento della Russia”, ha detto Putin.

“Coloro che hanno organizzato e preparato la ribellione militare, che hanno alzato le armi contro i loro compagni d’armi hanno tradito la Russia. E saranno chiamati a risponderne. E invito coloro che sono stati trascinati in questo crimine a non commettere il fatale e tragico, inimitabile errore e a fare l’unica scelta giusta: smettere di partecipare ad azioni criminali”: Una valutazione inequivocabile del Capo dello Stato e l’unica via d’uscita per le PMC è quella di deporre le armi.

Il discorso di Putin è stato molto deciso e anche molto enigmatico. Balzano le similitudini su quanto accaduto nel 1917 quando l’occidente finanziò Lenin per favorire la sconfitta dell’Impero Russo che stava vincendo sui campi di battaglia .Putin ha dichiarato la necessità di garantire l’integrità del Paese e di neutralizzare coloro che hanno organizzato l’insurrezione. Putin ha però allo stesso tempo elogiato la Wagner,ha detto che sono eroi e patrioti del Paese, che sono stati ingannati nell’ammutinamento. Per qualche ragione sconosciuta, il nome di Prigozhin non viene menzionato. Putin sottolinea di aver parlato con i generali di corpo d’armata non con il ministro della Difesa e il capo di Stato Maggiore. Sembrerebbe che voglia dire che Putin parli direttamente con i generali senza l’intermediazione di Shoigi e Gerasimov e non nomina nessuna delle parti in conflitto.

In giornata tutto sarà più chiaro.

