Golpe in Russia. Dopo la mediazione di Lukašhenko, la Wagner rientra nelle caserme

Golpe in Russia. Dopo la mediazione di Lukašhenko, l’annuncio di Prigožin con messaggio audio ufficiale



di Marinella Mondaini



Prigožin ha pubblicato un messaggio audio ufficiale. Ha affermato che le colonne si sono fermate a 200 chilometri da Mosca. Secondo lui, è giunto il momento in cui il sangue può essere versato. Rendendosi conto della piena responsabilità del momento in cui “il sangue può essere versato”, le colonne tornano ai loro campi secondo i piani. Non una parola sul risultato degli accordi con Lukaš?enko. E nemmeno sulle concessioni che dovrebbero seguire.

La situazione è ancora da sbrogliare fino in fondo. Per ora pare che questa brutta favola (favola per l’Occidente e il suo servo nazi ucraino) sia finita. Ma aspettiamo il seguito.

Comunicazione del servizio stampa del presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukašhenko:

“Questa mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha informato il suo omologo bielorusso sulla situazione nel sud della Russia che si è formata intorno alla compagnia militare privata Wagner. I capi di Stato hanno concordato azioni congiunte. Nel corso dello sviluppo delle trattative, il presidente della Bielorussia, dopo aver ulteriormente specificato la situazione attraverso i propri canali, e in accordo con il presidente della Russia, ha avuto colloqui con il capo della Wagner, Evgenij Prigožin.

I negoziati sono proseguiti per tutta la giornata. Alla fine sono giunti a un accordo sull’inammissibilità di scatenare un sanguinoso massacro sul territorio della Russia. Prigožin ha accettato la proposta del presidente della Bielorussia Alexander Lukaš?enko di fermare il movimento delle persone armate della compagnia Wagner in Russia e di compiere ulteriori passi per allentare le tensioni.

Al momento, sul tavolo c’è un’opzione assolutamente vantaggiosa e accettabile per risolvere la situazione, con garanzie di sicurezza per i combattenti della Wagner. Come riportato in precedenza, nella giornata odierna il Presidente della Bielorussia ha tenuto anche due incontri con il blocco di potere del Paese su questa situazione.”





https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-golpe_in_russia_dopo_la_mediazione_di_lukahenko_lannuncio_di_prigoin_con_messaggio_audio_ufficiale/40832_50147/