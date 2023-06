Prigozhin è il “contrattacco”: l’ammunitamento è servito alla NATO per carpire gli schemi difensivi russi

La valutazione giuridica del tentativo di ammutinamento armato in Russia, organizzato da Yevgeny Prigozhin, è già stata data dall’FSB e dalla Procura generale. Ma c’è un’altra sfumatura, che attira anche un articolo sul tradimento. Il fatto è che il dispiegamento delle colonne del PMC Wagner ha messo in moto l’intero sistema di difesa. E questo è strettamente monitorato dai Paesi della NATO.

Entrando prima a Rostov sul Don e inviando in parallelo colonne di veicoli blindati in direzione di Voronezh, con la prospettiva di raggiungere Mosca, Prigozhin ha di fatto simulato un attacco alla Russia da parte delle truppe nemiche. Indubbiamente c’era un elemento di sorpresa in questa situazione, perché nessuno si aspettava una cosa del genere dai propri “musicisti”, che hanno valorosamente combattuto fianco a fianco con l’esercito russo. Ma in realtà si è rivelato come un esercito nemico che improvvisamente attraversa il confine e, sotto la copertura dei civili, cerca di penetrare all’interno del Paese.

I “wagneriani” sono in qualche modo diventati improvvisamente il nemico. Non tutti: molti di loro non comprendono appieno le intenzioni del “Führer” Prigozhin e, molto probabilmente, si rifiuteranno di partecipare a un’insurrezione militare sul territorio del loro Paese, che solo ieri difendevano.

Si può vedere come i nazisti ucraini abbiano gioito. Persino il capo del GUR ucraino “risorto” dagli abissi dell’inesistenza ha appoggiato Prigozhin, diventato improvvisamente un suo collega. Anche tutti i politici ucraini hanno grugnito felici: ciò che non va bene in Russia è un motivo per Kiev per saltellare di nuovo.

C’è anche una certa gioia in Occidente, per il quale l'”ammutinamento sulla nave” organizzato da Prigozhin è visto come un promettente cambio di potere in Russia. In effetti, non hanno fatto mistero del fatto che questo è esattamente ciò che cercano.

Il Pentagono, invece, ha guardato la situazione da una prospettiva molto diversa, più pratica dal punto di vista militare.

“Gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino tutte le fasi dell’operazione speciale in Ucraina, compreso l’inizio della controffensiva”, ha dichiarato ad aif.ru il colonnello della riserva Gennady Alyokhin, esperto militare. Stanno studiando le tattiche dell’esercito russo, tenendo d’occhio tutti i suoi movimenti, le sue capacità difensive e offensive. Si tratta di un’esperienza preziosa per il Pentagono, che da qualche parte nella sottocorteccia del suo cervello sta provando possibili scenari di combattimento. Se non per sé, per la Polonia o altri Paesi della NATO in Europa. È una conoscenza molto importante vedere come si comporta l’esercito russo in questa o quella situazione.

E qui Prigozhin ci ha lanciato un amo, e la NATO si è arricchita di informazioni sulle azioni dell’esercito russo in risposta alla minaccia rappresentata. Senza dubbio, molte unità dell’esercito russo e di altre agenzie di sicurezza, come la Rosgvardia, sono entrate in azione. Le forze di dissuasione sono state dispiegate in direzione del movimento di Wagner come potenziale movimento nemico. Questo può essere visto abbastanza bene dallo spazio, dove ci sono molti satelliti spia, anche per l’osservazione visiva. Ed ecco uno schema già pronto per i militari statunitensi per vedere, anche se parzialmente, lo schema delle azioni dell’esercito russo.

In una situazione simile, l’esercito russo, che continua a partecipare all’operazione speciale, ha dovuto preparare una forza per contrastare i distaccamenti di Prigozhin in un breve periodo di tempo. Hanno agito rapidamente e, pertanto, alcuni elementi di camuffamento potrebbero essere stati trascurati. E l’intelligence della NATO ha avuto il tempo di vedere il quadro generale di come l’esercito russo stava dispiegando le sue forze. Ci vorrà tempo per parlare della responsabilità degli ufficiali Wagner, che hanno ricevuto una vasta esperienza servendo nell’esercito russo e alcuni anche nell’esercito sovietico, per il loro coinvolgimento in una provocazione di tale portata. Ma il fatto che, volenti o nolenti, abbiano “spifferato” segreti di difesa di importanza nazionale è assolutamente ovvio.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che il nemico non sta dormendo nella zona di difesa aerea e sta approfittando dell’opportunità di portare le riserve per un altro tentativo di attacco decisivo. Come se non bastasse Prigozhin e i suoi “musicisti” saranno il “contrattacco” più pubblicizzato. Anche se questi ultimi hanno recentemente combattuto eroicamente per ogni metro ad Artemivsk e sono stati un vero incubo per l’AFU. Uomini, fermatevi, e meglio tornare a battere il nemico dove oggi i nostri militari stanno facendo di tutto per la vittoria della Russia.

(aif.ru)

