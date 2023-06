Ferrero. I media occidentali mentano in continuazione riguardo alla guerra tra NATO e Russia

Basta bugie! Vogliamo la verità! Vogliamo la pace!

E’ impressionante come i media occidentali mentano in continuazione riguardo alla guerra tra NATO e Russia. Anche il fallimento del colpo di stato tentato da Prigozhin tra venerdi e sabato è utilizzato come un’occasione per raccontare bugie…..

I grandi filoni di bugie occidentali sono 3:

1) Putin, oltre che malato è sempre a rischio di essere defenestrato e questo golpe anche se fallito l’ha indebolito.

2) Le sanzioni occidentali stanno indebolendo l’economia Russa e prima o poi il popolo si ribellerà. 3) I Russi stanno perdendo la guerra e l’Ucraina sostenuta dall’occidente vincerà la guerra.

Si tratta di 3 bugie colossali e ogni giorno che passa vengono smentite dai fatti.

Nello specifico, a me pare che da questo tentativo di golpe Putin esca rafforzato, come uscì rafforzato Erdogan dal tentativo di golpe appoggiato dagli USA di qualche anno fa.

Putin ha avuto il pronunciamento a suo favore di tutti i dirigenti politici e militari della Russia.

Putin è riuscito a fermare un tentativo di golpe senza scatenare la guerra civile (invocata da Progozhin) e quindi evitando grandi spargimenti di sangue. Oggi piu di ieri Putin è il punto di riferimento per l’unità del popolo russo.

Putin ha fortemente ridimensionato il potere e il ruolo dell’esercito privato Wagner: i lealisti entreranno nell’esercito e i golpisti continueranno a combattere – e a morire – sotto le insegne Wagner senza che la Wagner continui nell’attività di reclutamento.

La popolarità di Progozhin era molto cresciuta come il suo prestigio di eroe militare e questo poteva nel tempo fare ombra a Putin. Da ieri tutto questo è finito e l’esule in Bielorussia viene considerato in Russia uno che si è accordato con gli occidentali.

Gli unici morti sono soldati Russi uccisi dai golpisti che non sono mai stati attaccati seriamente in termini militari in queste ore convulse. Anche questo toglierà prestigio ai golpisti e ne porterà a Putin.

Potrei continuare a lungo ma è inutile, la storia non cambierebbe. Putin in Russia avrà più potere e più prestigio di prima e potrà assumere misure repressive interne più pesanti di prima. Quando l’occidente la smetterà di raccontare bugie su Putin e sulla Russia si aprirà finalmente uno spiraglio per la pace. Prima si apriranno le trattative per costruire un compromesso con Putin e con la Russia, lasciando da parte le follie della NATO e di Zelensky e meglio sarà. Tutto il resto porta al disastro perché le bugie, sempre più grandi, servono solo a giustificare una escalation militare destinata a portarci alla terza guerra mondiale. Vogliamo la verità, vogliamo la pace!

PS

Far capire che tutta l’impalcatura della comunicazione main stream è fondata su falsità non è solo una misura di igiene mentale pubblica ma è un compito necessario per poter costruire una narrazione alternativa. Come diceva Gramsci, la verità è sempre rivoluzionaria. Si badi che non si tratta di costruire una narrazione rovesciata rispetto a quella NATO in cui ai cattivi si sostituiscono i buoni, al bianco il nero e così via. Occorre uscire dalla trappola della narrazione dominante/cospirazionismo e costruire una terza via di comprensione critica del reale. Il contrario di una bugia non è necessariamente la verità, la verità va ricercata. L’alternativa non è tra Putin cattivo e Putin buono ma capire cosa sta succedendo nel mondo per costruire un percorso di pace. Per dirla con un esempio, occorre uscire dalla narrazione SI VAX/NO VAX che ha avvelenato la comunicazione pubblica negli ultimi anni rendendola complessivamente tossica, in larga parte non scientifica ed inventata. Occorre ricostruire una lettura critica che rompa lo schema che riduce il funzionamento del mondo ad una gigantesca partita di calcio in cui ci sono i nostri e i loro, dove i nostri hanno ragione e i loro torto, i nostri sono buoni e i loro sono cattivi.

Paolo Ferrero PRC UP