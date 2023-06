E’ MORTO IL RIVOLUZIONARIO COMPAGNO HUGO BLANCO.

Hugo Blanco portato in trionfo da campesinos, per i quali lottava

Lontano dalla sua terra natale, ma con il cuore che ha sempre battuto forte per il Perù, Hugo Blanco Galdós ha combattuto contro la malattia in un ospedale in Svezia; tuttavia, negli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è morto nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2023.

La storia rivoluzionaria Hugo Blanco Galdós è immensa, impossibile da riassuumere in una semplice nota.

Ricordo un’intervista che gli feci nel 2018.

Francesco. Sei un ecosocialista. Credi che l’ecosocialismo possa essere un obiettivo strategico per Potere al Popolo?

Hugo. L’ecosocialsmo è iniziato di fronte il feroce attacco alla natura da parte del capitale per la voracità di profitti. L’unica maniera di contenere questo attacco è ottenere che sia la società nel suo congiunto e no il governo del grande capitale che attualmente governa. Questa è la lotta dell’ecosocialismo. Naturalmente mi sembra positivo quante più organizzazioni la assumano.

Il link con l’intervista completa è il seguente:

Nel 2015 la casa editrice Nova Delphi ha pubblicato il libro autobiografico di Hugo Blanco Noi, gli indios. Ben tradotto da Gaia Capogna e con prefazione di Aldo Zannchetta. Un libro importante per conoscere il rapporto con un altro grande peruviano, José Maria Arguedas, e le sue lotte per la terra a fianco dei senza terra. Noi, gli indios va letto o riletto.

Copertina di Noi, gli indios