Israele pronto a sfruttare il giacimento di gas ‘Marine’ di Gaza

Ieri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele porterà avanti un piano a lungo proposto per sfruttare un giacimento di gas al largo della costa della Striscia di Gaza assediata.

Secondo una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu, Israele inizierà con i suoi piani per sviluppare il giacimento di gas marino come parte di un “quadro di sforzi esistenti” tra Tel Aviv, Il Cairo e l’Autorità palestinese (AP).

La mossa è stata descritta dai media israeliani come un “ramo d’ulivo per i palestinesi”, dal momento che si prevede che porterà milioni di dollari nelle casse dell’Autorità Palestinese.

È noto che Israele ha bloccato i fondi dall’Autorità Palestinese per accuse di incoraggiamento al “terrorismo”.

Secondo l’ufficio di Netanyahu, il piano enfatizzerà “lo sviluppo economico palestinese e il mantenimento della stabilità della sicurezza nella regione”.

Il piano è “soggetto al coordinamento tra i servizi di sicurezza e al dialogo diretto con l’Egitto, in coordinamento con l’Autorità Palestinese”. I piani per lo sviluppo del campo sono stati tra i principali argomenti di discussione durante i recenti incontri sulla sicurezza tra Israele e l’AP ad Aqaba e Sharm al-Sheikh.

All’inizio di maggio, è stato riferito che Israele e l’Autorità Palestinese stavano tenendo colloqui segreti sullo sviluppo del giacimento.

Tuttavia, nello stesso mese, il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi aveva avvertito che “nulla riguardante lo sviluppo delle infrastrutture” avrebbe avuto luogo a Gaza fino a quando non fossero stati restituiti i soldati prigionieri tenuti da Hamas, così come i corpi dei soldati israeliani ancora detenuti dal gruppo.

Si stima che il giacimento Marine contenga oltre 1 trilione di piedi cubi di gas naturale, che potrebbe soddisfare rapidamente il fabbisogno interno di Gaza e consentire l’esportazione di ulteriore gas verso i mercati internazionali.

Nel giugno dello scorso anno, Israele ed Egitto hanno firmato un memorandum d’intesa per incrementare le esportazioni di gas naturale verso l’Europa mentre il continente cerca di sostituire le importazioni di energia russe a seguito dell’imposizione di sanzioni alla Russia in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022.

Gli esperti stimano che la maggior parte di questo provenga dal gas palestinese estratto dal giacimento di Gaza.

Fonti anonime informate sulla questione hanno recentemente riferito a The Cradle che l’UE ha comprato il silenzio dell’Autorità palestinese assegnandole una quota del quattro per cento del valore del gas estratto. Allo stesso tempo, la maggior parte degli accordi firmati tra Ramallah e le società di estrazione negli ultimi due decenni prevedeva un accordo che andava dal 10% al 27,5%.

