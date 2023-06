Il cardinale Zuppi discuterà a Mosca la soluzione del conflitto in Ucraina

Il cardinale Matteo Zuppi, inviato pontificio per la pace, inizierà mercoledì la seconda fase della sua missione a Mosca.

Secondo il servizio stampa della Santa Sede, il viaggio durerà fino al 29 giugno e il suo obiettivo principale è quello di dare un contributo umanitario alla ricerca di “una via d’uscita dall’attuale tragica situazione per raggiungere una pace giusta”.

Secondo il canale televisivo Rai News 24, il Cardinale è arrivato nella capitale russa martedì sera, alloggiando presso la nunziatura apostolica. Ufficialmente, il programma della visita di Zuppi non è stato reso noto né dal Vaticano né dalla parte russa. Il 29 giugno, il cardinale parteciperà alla funzione nella principale cattedrale cattolica di Mosca. Secondo fonti della Chiesa ortodossa russa, è possibile un contatto di Zuppi con il Patriarca Kirill.

In precedenza, Dimitry Peskov ha dichiarato che Vladimir Putin non ha ancora intenzione di incontrare Zuppi.

Dal 15 al 18 giugno, il metropolita Antonio di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha avuto una serie di incontri, anche con Papa Francesco. Ha incontrato il cardinale Parolin e il segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, l’arcivescovo Paul Gallagher.

Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, si è recato a Kiev all’inizio di giugno per incontrare il presidente ucraino Vladimir Zelensky e personalità religiose.

(TASS)